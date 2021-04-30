نيللي كريم: محمد رمضان كان "خجولا جدا".. ويحتاج أن "يزن تصرفاته"

علقت الفنانة المصرية نيللي كريم، على تصرفات زميلها ومواطنها محمد رمضان، والتي تثير الجدل.

وقالت نيللي كريم، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج ”شيخ الحارة“ الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، إن محمد رمضان لا يحتاج لإثارة الجدل حوله من خلال التصرفات التي يقوم بها، لكنه قد يكون ”لم يزن نفسه بعد“.

وأضافت أنها ”في كثير من الأحيان ترغب في أن تقول لمحمد رمضان: في حاجات مش ببقى موافقاه فيها وعايزة أقوله متعملش كده وبلاش ده“.

وبينت نيللي كريم، أنها سعدت بنجاحات محمد رمضان المتتالية لأنها جاءت بعد تعب.

وأشارت إلى أنها قابلت محمد رمضان، قبل عدة أعوام في مهرجان دبي السينمائي ووقتها تصادف مشاركته بفيلم في المهرجان وهو ببدايته الفنية، مضيفة أنه كان وقتها شاب ”خجول جدا“.

من جانب آخر، كشفت نيللي كريم، أنها تفكر جديا في بدء خطة جديدة بشأن عملها في الدراما التلفزيونية كل عام، موضحة أنها تعبت كثيرا من الظهور في مسلسل كل عام كونه يستهلك منها 4 أشهر في التصوير وسط تعب ومجهود كبير.

وبينت أنها ترغب في الظهور بالسينما في الفترة المقبلة، وأن يكون اعتمادها في الدراما من خلال ”المسلسلات العشارية“ التي طفت على السطح مؤخرا عبر المنصات الإلكترونية، حيث تتمنى تقديم عمل من 8 أو 10 حلقات وتكتفي بذلك.

وتنافس نيللي كريم في دراما رمضان الجاري من خلال مسلسل ”ضد الكسر“، التي تقوم ببطولته، فيما يشاركها العمل، محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، لقاء الخميسي، وحمزة العيلي، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.