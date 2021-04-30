أول ظهور للفنانة المصرية حورية فرغلي بعد نجاح العملية التجميلية لأنفها

نشرت الفنانة المصرية حورية فرغلي، أول صورة لها بعد نجاح العملية الرابعة والأخيرة لتجميل أنفها والتي بدأتها منذ شهرين برحلة علاجية بولاية شيكاغو الأمريكية.

وعلقت حورية على صورتها التي نشرتها عبر صفحتها في فيسبوك، قائلة: ”الحمدلله حتي يبلغ الحمد منتهاه“.

https://web.facebook.com/Horeya.Farghaly/posts/4698916503468787

وظهرت حورية فرغلي في الصور بأنفها الطبيعي حيث تم ترميمه بشكل كامل.

وقالت حورية فرغلي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، إنها ستعود لمصر يوم الأحد المقبل وذلك بعد نجاح جميع العمليات الجراحية التي خضعت لها، مؤكدة أن حاسة التذوق والشم عادت لها مرة أخرى بعد معاناة استمرت أكثر من 3 سنوات.

وأعربت عن اشتياقها للعودة إلى الفن والتمثيل مرة أخرى، مشيرة إلى أنها كانت ترغب في المشاركة في أحد الأعمال المنافسة في دراما رمضان 2021.

وأضافت أنها ستشارك في أحد المسلسلات التي ستنافس في رمضان 2022.

وكانت حورية فرغلي قد كشفت في تصريحات تلفزيونية، تفاصيل رحلة علاجها في الولايات المتحدة، خاصة العملية الجراحية الرابعة والأخيرة في أنفها والتي أجراها الطبيب الأمريكي بريومي في أحد مستشفيات ولاية شيكاغو الأمريكية وتم وضع العظام بشكل نهائي حيث تكللت بنجاح، على حد قولها.