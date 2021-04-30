محمود الليثي يفقد أعصابه ويعتدي على مخرج هندي في "5 نجوم" (فيديو)

فقد المطرب الشعبي المصري محمود الليثي، أعصابه بعد سقوطه في فخ البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“ المعروض عبر شاشة MBC عقب تلقيبه بالبقرة.

وكان المقلب عبارة عن استدراج الليثي من قبل الفنان مصطفى قمر لعمل إعلان لمزرعة ألبان، مع مخرج هندي مزيف، وعندما قابل الليثي المخرج لم يفهم كلامه واتصل بمصطفى لكي يقابله معلقا: ”يا عم أنا مش فاهم عربي عشان أفهم هندي“.

يا ليثي.. يقول لك أن الونش قد باظ! الإعلان كده نجح خلاص وهنقبض#خمس_نجوم #رمضان_يجمعنا #MBCMASR

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ttps://bit.ly/32de4wH pic.twitter.com/KW2zd6xWeG — MBC مصر (@mbcmasr) April 29, 2021

وبدأ الليثي في تصوير الإعلان وهو غاضب من المخرج الهندي؛ لأنه طلب منه إعادة الإعلان أكثر من مرة مع ذكر كلمة قرن، ليجيب عليه الليثي: كلمة قرن دي عندنا عيب“.

وأثناء الموقف استفزه المخرج الهندي طالبا منه أن يصور وهو يحلب البقرة، ليرفض الليثي رفضا شديدا، مهددا بترك البرنامج، واعتدى على المخرج الهندي بزجاجة حليب كبيرة، وألفاظ خارجة.

وبعد ذلك هدأه مصطفى قمر وطلب منه أن يعلق في الهواء بواسطة ونش، ورفض الليثي في البداية ولكنه سرعان ما وافق معلقا: ”التعليق ده عندنا في مصر عيب، يا جدعان أنا عامل عملية في بطني براحة عليا، دراعي وجعني مش قادر آخد نفسي، نزلني يا مصطفى“ مناديا عليه بصراخ شديد.

وفي النهاية كشف قمر سقوط الليثي في المقلب، ليصدم الليثي معلقا: ”لا لا يا مصطفى مش كده، خلعت دراعي حرام عليك“.

الليثي اتهور وضرب المخرج الهندي! أغرب شعار لشركة منتجات ألبان في العالم#خمس_نجوم #رمضان_يجمعنا #MBCMASR

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ويجمع ”خمس نجوم“، لأول مرة معًا كلا من غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي، الذين يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة.

وسقط في المقلب عدد من الفنانين أبرزهم ”صابر الرباعي، هيفاء وهبي، نيكول سابا، ميدو، جومانا مراد، نوال الزغبي، ريهام عبدالغفور، أحمد رزق“ وغيرهم.