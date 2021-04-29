بعد وقوعها ضحية برنامجه الرمضاني.. سمية الخشاب: سأسطحب رامز جلال لطبيب أمراض نفسية (فيديو)

قالت الفنانة المصرية سمية الخشاب، إنها ستصطحب مواطنها الفنان رامز جلال، إلى طبيب أمراض نفسية، بعد وقوعها ضحية في حلقته الجديدة من برنامجه ”رامز عقله طار“، والذي يجري عرضه يوميًا في شهر رمضان عبر شاشة ”Mbc مصر“.

وعبرت سمية الخشاب، عن امتعاضها من تصرفات رامز جلال معها خلال تنفيذ المقلب حيث أصيبت بحالة من الانهيار وسط صراخ شديد خلال فقرة العربة المعلقة، حيث ضايقها رامز وفريق برنامجه بشكل جعلها تصفه بالمجنون رغم عدم الكشف عن وجهه.

وظلت الفنانة، معلقة حتى تم القفز بها من قبل رامز جلال، ومن معه من فريق برنامجه لإسقاطها في حمام السباحة.

وبعد خروجها من حمام السباحة، تفاجأت برامز جلال يكشف عن وجهه، ثم أسقطها مجددًا في حمام السباحة، بينما حاولت الخروج بعدها ثم دعت جمهورها لمشاهدة الحلقة.

وأكدت الخشاب أن رامز جلال زاد من مواقفه ويحتاج الذهاب لطبيب نفسي، حتى إنها سخرت من اسم برنامجه خلال دعوة جمهورها لمشاهدة الحلقة.

وتفاعلت الفنانة، مع الحلقة عند مشاهدتها، حيث دونت منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع ”فيسبوك“، مؤكدة أنها استمتعت بالحلقة، وقالت: ”بس لسانك عايز قطعه ربنا يهديك“.

https://www.facebook.com/Somaya.ElKhashab.star/posts/2582161028753738

وكان رامز جلال، قد سخر من الخشاب، خلال مقدمة الحلقة قائلا: ”اسكندرية ياما حدفت علينا مواهب، معانا ناقة تائهة في مجال الفن، وفي خامس جوازة لها افتكرت إنها صغيرة على الحب، معانا بطروخ الفن وسيدة الفجل العربي وبكلاويز الغناء“.

وبعد ظهورها في بداية الحلقة قال رامز جلال: ”سمية رايحة أسبوع الموضة في الدقهلية، وعاملة تسريحة مها صبري في بين القصرين، وبتصبغ شعرها كركديه عند العطار“.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية ثم يسقطون في فخ رامز جلال.