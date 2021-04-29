نقل الفنانة المصرية وفاء مكي للمستشفى.. وهذه تفاصيل حالتها الصحية

نُقلت الفنانة المصرية وفاء مكي، إلى مستشفى الهرم، جراء إصابتها بمضاعفات فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

ويأتي ذلك بعدما استغاثت وفاء مكي، بمسؤولي وزارة الصحة المصرية من أجل توفير سيارة إسعاف ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت الفنانة المصرية نهال عنبر مسؤول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن وفاء مكي، تتواجد حاليًا في غرفة عادية داخل مستشفى الهرم.

وبينت أن الحالة الصحية مستقرة إلى حد ما، بحسب الفحوصات التي أجراها الفريق الطبي، مبينة أنه تتم الاستعانة بماسك أكسجين بسبب معاناتها من مشاكل تنفسية.

وتابعت نهال عنبر، أنها تواصلت مع الدكتور منصور خليل، مدير مستشفى الهرم، والذي أكد لها أن نسبة الأكسجين 85%، موضحة أنه يعد تقريرًا طبيًا مفصلًا حول الحالة سيوافيها به، مساء اليوم.

وعقّبت نهال عنبر، أنه لم يتم التأخر في نقل وفاء مكي، للمستشفى كاشفة أن الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة الممثلين تحرك فور علمه بوضعها الصحي، وأنهى إجراءات نقلها للمستشفى.

وكانت ”وفاء مكي“ استغاثت بوزارة الصحة لنقلها إلى أحد المستشفيات، قائلة:“الحقوني، أنا بموت، مش قادرة آخد نفسي، محتاجة عربية إسعاف تنقلني المستشفى“.

وبينت أنها تواصلت مع الطبيب، وشرحت له حالتها، وكتب لها العلاج، موضحة أنها رغم مواظبتها على العلاج إلا أن الأعراض أصبحت أسوأ، ولا تستطيع التنفس.