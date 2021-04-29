وفاة الفنان السعودي حسن دردير عن عمر 84 عاما

توفي الفنان السعودي حسن دردير عن عمر ناهز 84 عاما؛ بعد صراع مع المرض.

ونعى الراحل عدد كبير من الجمهور، فقال أحدهم: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان القدير حسن دردير (مشقاص) رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، عزاؤنا لأسرته وذويه ومحبيه“.

إنتقل الى رحمة الله تعالى الفنان القدير حسن دردير (مشقاص) رحمه الله وأسكنه فسيح جناته عزاؤنا لإسرته وذويه ومحبيه pic.twitter.com/DTSituqu6z — عبدالعزيز المبدّل (@aziz_almubaddil) April 29, 2021

وأضاف آخر: ”‏الفنان القدير حسن دردير (في ذمة الله) في هذا اليوم الخميس الموافق ١٧/ ٩ انتقل إلى رحمة الله والدنا وحبيبنا الفنان القدير حسن دردير (مشقاص) عن عمر يناهز الـ (84)عاما، ونسأل الله أن يجعله من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن يجبر مصاب الفنانين في هذا الخبر المؤلم“.

الفنان القدير حسن دردير (في ذمة الله )

في هذا اليوم الخميس الموافق ١٧/ ٩

انتقل الى رحمة الله والدنا وحبيبنا الفنان القدير حسن دردير (مشقاص) عن عمر يناهز الـ (84)عاماً . نسأل الله أن يجعله من المقبولين في هذا الشهر الكريم وأن يجبر مصاب الفنانين في هذا الخبر المؤلم. pic.twitter.com/zTo3q3zHnN — Hasan iskndrani (@HasanIskndrani) April 29, 2021

واشتهر دردير بأداء شخصية ”مشقاص“، وشارك في بطولة عدد من المسلسلات، إضافة إلى أوبريت الجنادرية ”فارس التوحيد“.

وللفنان حسن دردير مسيرة فنية طويلة، بدأت قبل 74 عاما في المسرح المدرسي، وتقديم برنامج مسابقات فوازير ‎رمضان.

وشارك الراحل في عدد من الأعمال، لكن كانت نقطة انطلاقه الحقيقية حين أدى شخصية ”مشقاص“ بمسلسل ”محلات مشقاص للخدمات العامة“، ومن أبرز أعماله أيضا: ”الأصيل“، و“نقطة ضعف“، كما قدم برنامج المسابقات فوازير رمضان للصغار.