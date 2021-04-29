بعد نفيها الحصول على الجنسية الكويتية.. من هي الفنانة أسمهان توفيق؟

أثار نفي الفنانة الفلسطينية المقيمة في الكويت أسمهان توفيق حصولها على الجنسية الكويتية، والإعلان عن سبب ذلك بالرغم من أنها تعيش في الكويت منذ طفولتها، وباتت محسوبة على فناني الخليج، اهتمام وسائل الإعلام والنشطاء على مدى اليومين الماضيين.

وقالت الفنانة في تصريحات تلفزيونية: ”لم أقدم على الجنسية الكويتية لأني أعرف أن الكويت ديرتي.. بجنسية أو غير جنسية، وإن سبب عدم تقديمها هو الخوف من ردة فعل الموظف في حال طلب منها الزواج من كويتي للحصول على الجنسية“.

والفنانة أسمهان من أصول فلسطينية، وُلدت عام 1947، وعاشت سنوات حياتها في الكويت، وباتت تُعرف كإحدى فنانات الدراما الخليجية بالرغم من أنها تحمل الجنسيتين المصرية والأردنية.

ودخلت الفنانة أسمهان المجال الفني بعمر السابعة عشرة، حيث بدأت مع فرقة المسرح العربي في الكويت، ثم انتقلت إلى فرقة مسرح الخليج العربي التي كانت إحدى مؤسسيه، ثم التحقت عقب حصولها على الشهادة الثانوية بالمعهد العالي للفنون الجميلة في القاهرة وتخرجت منه.

بدأت مشوارها الفني بالمسرح منذ ستينيات القرن الماضي، حيث قدمت عام 1963 مسرحية ”مضحك الخليفة“، ثم قدمت عام 1964 مسرحيتي ”آدم وحواء، الجوع“ وتبعها في الأعوام اللاحقة مسرحيات أخرى خلال سنوات متفرقة.

وكان للفنانة أسمهان حضور بارز في الأعمال التلفزيونية الكويتية والخليجية، ومن أعمالها مسلسل (لعبة الأيام)، ”الزير سالم“، ”رقية وسبيكة“، ”لعبة القدر“، ”الديرفة“، وعشرات الأعمال الأخرى.

ولم تكتفِ الفنانة أسمهان بالتمثيل بل اتجهت إلى تأليف بعض الأعمال الدرامية، ومنها: ”القادم الغريب“، ”الأرجوحة“، ”لعنة امرأة“، ”الواجهة“، ”أحببتك منذ الصغر“.

وحول حياتها الشخصية، فقد تزوجت الفنانة أسمهان من المخرج المصري عادل صادق وأنجبت منه ابنتها الفنانة المصرية وفاء صادق، التي دخلت عالم الفن نهاية ثمانينيات القرن الماضي، ومن أبرز أعمالها مسلسل ”لن أعيش في جلباب أبي“ مع الفنانين نور الشريف وعبلة كامل.

وانفصلت الفنانة أسمهان عن زوجها عادل صادق بعد ذلك، وتزوجت من الفنان التشكيلي المصري مصطفى عبدالوهاب وأنجبت منه ابنتين، وهما مريم وسعاد، اللتين دخلتا عالم الفن كذلك.