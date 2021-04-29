الكويتي بشار الشطي يرد على البحريني خالد الشاعر بشأن انتقاده مسلسل "مارغريت" (فيديو)

وجه الفنان الكويتي بشار الشطي، عتابا للفنان البحريني خالد الشاعر، عقب تصريحه بشأن عدم رضاه عن مسلسل ”مارغريت“، الذي يشاركان فيه وتقوم ببطولته الكويتية حياة الفهد.

وقال بشار الشطي، في تصريحات تلفزيونية، إن العتاب على خالد الشاعر، كونه شمل في حديثه عن عدم رضاه عن المسلسل فريق العمل ككل، مشددا على أن هذا لا يحق له.

وكان الفنان البحريني خالد الشاعر، قد قال في مقابلة تلفزيونية عبر شاشة ”العربية“، عبر برنامج ”تفاعلكم“، إنه وافق على المشاركة في مسلسل ”مارغريت“، كونه تحمس للنص واقتنع به، لكن ما قرأه ووافق عليه، غير ما يراه على الشاشة حتى الآن.

ورد بشار الشطي قائلا إنه لا يعرف ما وقع عليه خالد الشاعر، ولكنه كبشار رأى أن ما وقع عليه هو ما قام بتصويره، معقبا أنه يقال في الوسط الفني بديهيا أن ”ما يدخل من الباب اليمين يصير يدخل من الباب الشمال وهذا لا يعد تغيير“.

وشدد بشار الشطي على أنه راض تماما عن دوره وما قدمه، موضحا أن ما قدم على الشاشة هو ذات ما قرأه في النص وأنه لم ير تغييرا، والعتاب على خالد الشاعر أنه شمل الجميع، وشدد على أنه راض ومقتنع بما قدمه في المسلسل.

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ومسلسل ”مارغريت“ من بطولة الفنانة حياة الفهد، ويشاركها العمل حسن البلام، سعاد علي، نور العراقية، حمد العماني، بشار الشطي، هبة الدري، ليالي دهراب، خالد الشاعر، نواف النجم، وهو من تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج باسل الخطيب، وإنتاج مؤسسة الفهد للإنتاج الفني.