مخرج "طاش ما طاش" يصارع "السرطان" ومناشدات بالتدخل لعلاجه

يصارع المخرج السعودي المخضرم عبدالخالق الغانم، مخرج مسلسل ”طاش ما طاش“، مرض ”سرطان البروستاتا“، حيث يعاني وضعا صحيا حرجا.

وضجت حسابات العديد من المشاهير في الوسط الفني السعودي عبر موقع ”تويتر“، بمناشدات بسرعة تدخل المسؤولين لعلاج المخرج السعودي باعتباره خدم الدراما السعودية على مدار مشواره.

وشارك المخرج السعودي عامر الحمود عبر حسابه في موقع ”تويتر“، صورة ظهر فيها عبدالخالق الغانم جالسا على كرسي متحرك، وناشد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، التدخل لعلاجه دون الكشف عن طبيعة مرضه.

وكتب الحمود قائلا: ”‏صاحب الايادي البيضاء والدعم لكل المبدعين معالي الشيخ ‎زميلي وأخي المخرج المبدع ‎#عبدالخالق_الغانم والذي شاركني في اخراج ‎#طاش_ما_طاش هو اليوم بأمس الحاجه لوقفتك معه في مرضه الله يشافيه ويعافيه وان تكون انت السبب بعد الله سبحانه في شفائه“.

صاحب الايادي البيضاء والدعم لكل المبدعين معالي الشيخ @Turki_alalshikh زميلي وأخي المخرج المبدع #عبدالخالق_الغانم والذي شاركني في اخراج #طاش_ما_طاش هو اليوم بأمس الحاجه لوقفتك معه في مرضه الله يشافيه ويعافيه وان تكون انت السبب بعد الله سبحانه في شفائه …. pic.twitter.com/JVN193nH7I — المخرج عامر الحمود (@ameralhamoud) April 29, 2021

من جانبه، كشف الفنان السعودي فايز المالكي، عن طبيعة مرض عبدالخالق الغانم، حيث قال إنه يعاني سرطان البروستاتا، مناشدا وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله آل سعود، التدخل لعلاجه.

ودوّن المالكي، في تغريدته عبر موقع ”تويتر“ قائلا: ”‏المخرج السعودي ‎#عبدالخالق_الغانم الذي خدم الدراما السعودية لأكثر من ثلاثة عقود والذي قدم للعرب -طاش ما طاش – يصارع اليوم مرض ”سرطان البروستات“ وهو في وضع صعب.. قبل قليل كلمته. اسالكم بالله لا تحرمونه من دعاكم. أمير الثقافة أملنا في الله ثم فيك كبير“.

المخرج السعودي #عبدالخالق_الغانم الذي خدم الدراما السعودية لأكثر من ثلاثة عقود والذي قدم للعرب -طاش ماطاش – يصارع اليوم مرض "سرطان البروستات" وهو في وضع صعب..

قبل قليل كلمته اسالكم بالله لا تحرمونه من دعاكم امير الثقافه@BadrFAlSaud

املنا في الله ثم فيك كبير pic.twitter.com/UQSCoz8FoL — فايز المالكي (@fayez_malki) April 29, 2021

وعقب الكاتب الصحفي السعودي عبدالرحمن الناصر عبر تغريدة له قائلا: ”‏تتذكرون ‎#طاش_ما_طاش

لكنكم لا تتذكرون احد صناع هذا العمل التاريخي في الدراما ‎#السعودية.. دعواتكم للمخرج ‎#عبدالخالق_الغانم الذي يعاني من ‎#سرطان_البروستات أسأل الله أن يشفيه ويعافيه“.

تتذكرون #طاش_ما_طاش

لكنكم لا تتذكرون احد صناع هذا العمل التاريخي في الدراما #السعودية ..

دعواتكم للمخرج #عبدالخالق_الغانم الذي يعاني من #سرطان_البروستات

أسأل الله أن يشفيه ويعافيه. pic.twitter.com/iyoLOfL03t — عبدالرحمن الناصر #نعود_بحذر (@alnaser34) April 28, 2021

وتابع الصحفي السعودي أحمد الجدي، في تغريدة له عبر موقع ”تويتر“ قائلا: ‏“المخرج عبدالخالق الغانم (مخرج طاش ما طاش) الذي طالما أضحكنا وأبكانا في مسلسلاته الآن يعاني من مرض سرطان البروستات وهو في مرحلة صعبة ويحتاج علاجا في الخارج. أسال الله العلي أن يشفيه.. نناشد وقوف أهل الخير، معالي المستشار أبو ناصر معروف في وقفاته الله يجزاه خير“.

المخرج عبدالخالق الغانم" مخرج طاش ماطاش"

الذي طالما اضحكنا و ابكانا في مسلسلاته الان يعاني من مرض سرطان البروستات وهو في مرحلة صعبة و يحتاج علاج في الخارج اسال الله العلي ان يشفيه .. نناشد وقوف أهل الخير ،

معالي المستشار أبو ناصر معروف في وقفاته الله يجزاه خير@Turki_alalshikh pic.twitter.com/VlWK9ZYXN7 — احمد الجدي (@ahmed_aljadi68) April 28, 2021

والمخرج عبدالخالق الغانم، يبلغ من العمر 63 عامًا، وهو خريج معهد الفنون الجميلة في بغداد، واشتهر بإخراج المسلسلات الخليجية الدرامية والكوميدية.

وبدأ عبد الخالق مشواره الفني عام 1992 ومن أبرز الأعمال التي أخرجها ”طاش ما طاش“.