طالبه بالاعتزال والجلوس بالمنزل.. الفنان الكويتي عبدالعزيز المسلم يرد على هجوم وزير أسبق ضده

رد الفنان والمؤلف الكويتي عبدالعزيز المسلم، على تصريحات مواطنه وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي، التي أطلقها قبل يومين خلال إحدى المقابلات التلفزيونية، والتي طالبه فيها بالاعتزال والجلوس في منزله، بعدما وصفه بأنه غير موهوب وأنه لا مكان له في الوسط الفني.

وقال عبدالعزيز المسلم، في مقابلة تلفزيونية، عبر برنامج ”على ونجم“، إنه ”يتوجه بكل الشكر لوزير الإعلام الأسبق على تصريحاته“، موضحا أنه ”عندما بدأ بالتمثيل عام 1969 كان السنعوسي وقتها المسؤول عن التلفزيون الكويتي، وكان في الكشف الذي يصدره التلفزيون آنذاك بأسماء النجوم مكتوب الطفل عبدالعزيز المسلم بينهم“.

رد عبدالعزيز المسلم على انتقاد محمد السنعوسي

–#علي_ونجم pic.twitter.com/OnQSfMV5lh — برنامج علي ونجم 🎥 (@AliWNajim) April 28, 2021

وأضاف النجم الكويتي أن ”في الفترة ما بين 1969 وحتى 1975 لم يكن هناك عملا ينتج دون أن يشارك فيه كطفل، بينما يقوم السنعوسي، بصرف مكافأة له، مشيرًا إلى أنه يحب محمد السنعوسي ويحترم رأيه.

ولفت عبدالعزيز المسلم إلى أنه ”عندما كان السنعوسي وزيرًا للإعلام عام 2006 كلفه بكتابة مسلسل كما اشتري منه مسلسل آخر من تأليفه وهو عتيج الصوف“، مشيرا إلى أن العمل حقق نجاحا كبيرا.

وأكد المسلم أنه ”يتمنى أن يكمل عطاءه الفني ولا يتوقف عن العمل“، مطالبا محمد السنعوسي ”بغلق التلفزيون إذا كان لا يحب رؤيته أما إذا كان لا يريد رؤيته ومنزعج منه للغاية فليس لديه مانع أن يجلس بالبيت“.

وشدد عبدالعزيز المسلم أن ”النقد يتحول إلى جريمة عندما يبتعد عن أساس العمل ويصبح تحريض على إيقافك عن ممارسة مهنتك“.