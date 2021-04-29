المهرة البحرينية: زوج بلقيس ليس خطيبي ولا أعرفه (فيديو)

حسمت الممثلة المهرة البحرينية، الجدل بشأن خطوبتها لرجل الأعمال سلطان بن عبداللطيف، زوج الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، مبينة أنها لا تعرفه ولم تقابله نهائيا.

وأكدت المهرة البحرينية، ردا على صورة انتشرت لها مع شخص وقف بظهره للكاميرا، أن تلك الصورة ”مفبركة“، مبينة أن البعض تداول الشائعات ضدها دون دليل.

وعقبت في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، قائلة إنها تأخرت في الرد بسبب حساسيتها تجاه الموضوع وتجاه صديقتها بلقيس، مردفة أن هذا قدرها الذي كتبه الله ولن تعترض عليه.

وتابعت المهرة البحرينية: ”أنا بعيدة عن المشاكل وانحطيت بموقف جدا محرج ترى ماهو بسهل إني أطلع وأنفي وأقول إني مو متزوجة زوج رفيقتي“.

وبينت قائلة: ”تخيلوا أنا أطلع أبررلكم على شيء أنا مو سويته بس يوم شوفت الموضوع طال.. مو بس طال، خد أكبر من حجمه، يعور صدق“.

وأوضحت المهرة البحرينية: ”من ناحية زوج الفنانة بلقيس، ما أعرفه ولا مرة شوفته ولا صدفة ولا ولا شي ما أعرف ليش الاتهام، وهذه الصورة بعض الناس قاعدين يركبون فطاحت التهمة علي، اللهم لا اعتراض“.

واختتمت المقطع بقولها: ”صدقوني أنا مو متزوجة ولا متزوجة رجل بلقيس ولا هو خطيبي ولا أعرفه“.

وكانت بلقيس فتحي، قد أعلنت أنها رفعت قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبداللطيف، مشيرة إلى أنها لا تستطيع التحدث عن التفاصيل في الوقت الحالي.

وأضافت بلقيس في تصريحات تلفزيونية: ”أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية، وكلي ثقة في القضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكثر ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع“.