وفاة الممثل الإسباني "إل ريستاس" صاحب "الضحكة العجيبة"

توفي الممثل الإسباني خوان خويا بورجا، الشهير بـ“إل ريستاس“، يوم الأربعاء، في أحد المستشفيات ببلده، عن عمر يناهز 65 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض السكري.

واكتسب بورجا شهرة واسعة بسبب ضحكته المميزة خلال مشاركته في برنامج حواري على التلفزيون الإسباني، قبل أعوام.

وأدخل الممثل الراحل، مستشفى خيري بمدينة إشبيلية منذ سبتمبر الماضي، إلا أن صحته تدهورت بشكل مفاجئ، مؤخرا، فتم نقله بشكل مستعجل إلى مستشفى “ Virgen del Rocío“ حيث فارق الحياة، حسب صحيفة صحيفة ”لاس بروفينسياس“ الإسبانية.

وعاش خوان خويا بورجا، معاناة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، حيث بترت إحدى قدميه.

ووبورجا مشهور جدا في إسبانيا بسبب أدائه للشخصية الكوميدية ”إل ريستاس“ على التلفزيون، كما عرف بها في الولايات المتحدة والصين وفرنسا، وحتى فلندا حيث استعمل وجهه في دعاية لإحدى سلاسل مطاعم البيتزا.

ووضع خطواته الأولى في السينما، عندما اختاره المنتج الإسباني سانتياجو سيجورا للمشاركة في فيلمه Torrente 3: el protector.