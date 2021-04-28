نجل مشاري البلام يكشف كواليس ظهوره بدلا من والده في مسلسل "بيت الذل"

علق الفنان الكويتي صالح مشاري البلام، على مشهد ظهوره الأول بمسلسل ”بيت الذل“، بدلا من والده الفنان مشاري البلام الذي توفي في فبراير الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال صالح خلال لقاء على قناة ”ATV“ الكويتية: ”مشهد أبوي وايد أثر فيني.. وأثر في كل الناس على السوشال ميديا“.

وأضاف: ”بعد وفاة والدي كلموني في التلفزيون وقالوا لي في مشاهد أبوك ما صورها.. والأستاذة صمود الكندري قالت إن هذه المشاهد التي لم يتم تصويرها، لا نريد أن نحذفها ونريد ابنه صالح هو اللي يمثلها.. وأنا رحبت بالفكرة“.

وعن إمكانية إحلاله مكان والده الراحل في ”غروب البلام“ للمسرحيات، أوضح أنه ”يتشرف بذلك، لكنه يرى نفسه أكثر في الدراما“، مؤكدا أن مجال الكوميديا يحتاج لمواصفات معينة في الفنان.

وكان صالح البلام قد خطف الأنظار في ظهوره الأول بمسلسل ”بيت الذل“، ونشر عبر ”إنستغرام“، صورة له أثناء ظهوره الأول في المسلسل، وعلق عليها قائلا: ”ظهوري في مسلسل بيت الذل“.. من شاهد حلقة اليوم؟“.