منوعات

نادية الجندي تفقد أعصابها بعد اتهامها بالسرقة في 5 نجوم (فيديو)
تاريخ النشر: 28 أبريل 2021 22:25 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2021 23:00 GMT

نادية الجندي تفقد أعصابها بعد اتهامها بالسرقة في 5 نجوم (فيديو)

فقدت الفنانة المصرية نادية الجندي أعصابها بعد سقوطها في فخ البرنامج الكوميدي "5 نجوم" المعروض عبر شاشة MBC عقب اتهامها بالتورط في واقعة سرقة. إعلان مجوهرات..

+A -A
المصدر: ريهام علاء الدين - إرم نيوز

فقدت الفنانة المصرية نادية الجندي أعصابها بعد سقوطها في فخ البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“ المعروض عبر شاشة MBC عقب اتهامها بالتورط في واقعة سرقة.

البداية كانت باستدراج الجندي إلى المقلب بإيهامها بتصوير إعلان لمحل مجوهرات مع الفنانة ”نور“ المشاركة في برنامج 5 نجوم، فذهبت الفنانة إلى المحل وكانت معها ”نور“، وإحدى المشاركات غير المعروفات في البرنامج، فتم اتهام نادية بسرقة ”خاتم“ من المحل.

وأثناء الموقف تركت نور ضيفة المقلب نادية الجندي في المحل مع البائع بمفردها والسيدة المشاركة في البرنامج، ورأت الفنانة المشاركة وهي تسرق الخاتم فتجاهلت الموقف.

بعدها اتهم البائع والسيدة الفنانة نادية الجندي بالسرقة، لتفقد الجندي أعصابها، وعلقت:“أنتي مش عارفة بتتكلمي مع مين، مش أنا اللي يتعمل فيا كده، فين الكاميرات، أنا هوريك موقف مين اللي وحش، أنا فوق مستوى الشبهات، حافظي على ألفاظك وكلامك“.

 

وهنا أمر صاحب المحل بإغلاق الأبواب وتفتيش حقائب السيدات المتواجدات في المحل، لتفقد نادية الجندي أعصابها وتقوم بدفع السيدة التي اقتربت لتفتيشها.

وفي النهاية اضطرت نور لكشف تفاصيل المقلب، فأبدت نادية الجندي غضبها الشديد من نور معلقة: ”لا يا نور مش هكلمك تاني فحياتي“.

ويجمع ”خمس نجوم“، لأول مرة معاً، النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي، وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المثيرة والمفاجآت غير المتوقعة.

وسقط في المقلب عدد من النجوم، أبرزهم ”صابر الرباعي، هيفاء وهبي، نيكول سابا، ميدو، جومانا مراد، نوال الزغبي، ريهام عبدالغفور، أحمد رزق“، وغيرهم.

 

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play