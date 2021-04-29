عمرو مصطفى: عمرو دياب خذلني وأرفض عرض حياتي الشخصية على مواقع التواصل (فيديو)

استضافت الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها الرمضاني ”العرافة“، مواطنها الملحن والمطرب عمرو مصطفى، الذي عبر عن كرهه الشديد لعرض حياته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثلما يفعل الغير من النجوم.

وقال عمرو مصطفى، في معرض حديثه عن ذلك: ”من يظهر حبه الشديد لزوجته على السوشيال ميديا تنتهي بالطلاق أو بالانفصال مباشرة“.

وتطرق مصطفى للحديث عن عصبيته الشديدة التي جعلته يخسر بعضا من أصدقائه، موضحا أنه قام بتدريب نفسه مؤخراً على الحد من تلك العصبية الخارجة عن إرادته، إذ إنها تجعله يخطئ ويعود للندم، قائلاً إن نتائج هذا التدريب قد يلاحظها المقربون منه.

ونوّه الملحن المصري بأن غيابه الفترة الأخيرة كان لرغبته في قضاء وقت أطول مع أسرته وعائلته، موضحا أن سبب نشره للخلافات التي بينه وبين زملائه بالوسط الفني مجرد تبرير للجمهور عن سبب غيابه مؤخراً، وحتى يحمي نفسه من محاولات البعض لهدم تاريخه الفني.

https://www.facebook.com/watch/?v=2045439568936601

وروى عمرو مصطفى كواليس أزمته مع النجم عمرو دياب، قائلاً إن الأموال التي تقاضاها من عمرو دياب جرّاء أعماله معه على مدار عشرين عاما لا تساوي أجر غنائه في حفلي زفاف، وإن هذا ليس بخلاً من دياب وإنما هو حب من عمرو مصطفى له.

كما أن سببا من أسباب الأزمة بينه وبين ”دياب“ كان نتيجة رغبة الأخير في أن يلحن له ”مصطفى“ أغنية وطنية، وحينما استعد للتعاون في ذلك، استعان الهضبة بملحن آخر، ما تسبب في انزعاج عمرو مصطفى وغضبه، الأمر الذي جعله يستعيد منه 9 أغنيات لمطربين آخرين، مؤكداً أن استعادتها من عمرو دياب لم تكن طمعا ولا انتقاما منه.

واعتبر مصطفى أن موقف عمرو دياب معه يُعد ”خذلانا له“، نافيا وجود خلاف بينه وبين المطربة شيرين عبد الوهاب الآن، حيث إن خلافهما انتهى منذ عامين، وقد لحّن لها أغنيتها في عيد الأم، كما أنه عاد في رمضان بالتلحين لكل من محمد منير وراغب علامة وإليسا وشيرين.

https://www.facebook.com/MehwartvChannel/videos/257292776132861/

ووصف عمرو مصطفى نفسه بأنه ”أسطورة الجيل“ في التلحين، مبرراً ذلك بأن أغلب الأغنيات الناجحة للنجوم كانت من تلحينه، وقائلاً إن ”تاريخ عمرو دياب الـ20 عاماً الماضية بتاعي“، كما أشاد بزميله الملحن شريف تامر، واصفا إياه بأنه أكثر الملحنين الموهوبين في جيله.

كما اعتبر مصطفى نفسه أكثر الملحنين حظا من بين أبناء جيله، مشيراً إلى أنه قام بتلحين نحو 2000 أغنية منذ بداية مشواره الفني وحتى الآن، مضيفا أنه لا يؤمن بوجود صداقة بين أصحاب المجال الواحد بسبب عامل المنافسة الموجود دائما بينهم.

أما عن عدم تهنئته للملحن هشام نزيه بعد الحدث العالمي أثناء نقل المومياوات، فقال إن نزيه لم يبارك له في نجاحه سابقا، لذا لم يبارك له نجاحه في موسيقى أوركسترا احتفالية موكب المومياوات الملكية، كما أنه إذا توفرت له نفس الإمكانيات فسيفعل مثله، ومع ذلك فقد فرح بشدة بهذا الحدث العالمي وانبهر بالتلحين.