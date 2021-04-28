مي العيدان تعتذر لإلهام الفضالة وتندم على وقوفها في صف زهرة عرفات

تراجعت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن الهجوم الذي شنته ضد مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة قبل نحو ثمانية أشهر، أثناء خلاف الأخيرة مع الفنانة البحرينية زهرة عرفات.

وتقدمت العيدان بالاعتذار من إلهام الفضالة، وأبدت ندمها على وقوفها في صف زهرة عرفات أثناء خلافهما، مؤكدة أن الأخيرة على حق بينما زهرة لا تستحق الدعم الذي قدمته لها.

وقالت العيدان، في منشور لها عبر حسابها بموقع إنستغرام: ”عندي القدرة الكاملة أني أعتذر للفنانة إلهام الفضالة لأني ما كنت معاها بخلاف مع إحدى الفنانات قبل 8 شهور وللأسف طلع كلام وموقف إلهام صح وأنا الغلطانة لأن وقفت مع من لا يستحق الوقوف معه.. آسفه يا أم فجر“.

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وبدأ الخلاف عندما عرضت إلهام الفضالة قيمة أجر العقود التي وقعتها مع شركات الإنتاج مقابل مشاركتها في بعض الأعمال الفنية، وذلك في ردها على زهرة عرفات من دون أن تذكر اسمها، خاصة بعد حديث زهرة عن ثراء المشاهير وعدم تحقيق الفن لأموال ضخمة، وهو الأمر الذي أغضب إلهام، ودفعها للرد من خلال فيديو أرفقته بتعليق كتبت فيه: ”ردا على كل عيال قراية وكلن يعرفه خيه وإحنا بالكاري مادري ما كاري“.

وبعدها أطلت العيدان في فيديو تتحدث فيه عن الخلاف الذي وقع بين الفضالة وعرفات، حيث اعتبرت العيدان حينها أن رد إلهام الفضالة لم يكن له أي داعٍ، وأن الفنانة البحرينية لا تستحق هذا الهجوم من الفضالة.

وقالت العيدان في الفيديو: ”إلهام الفضالة وأسرتها عزيزة عليا وأقف معها في كل المواقف التي تتعرض لها، وكنت أسير على نظام أنصر أخاك ظالما او مظلوما، لكن الفيديو الذي ظهرت فيه مؤخرا تسبب في هز صورتها، وأقول لإلهام الفضالة صديقتي أن لو زهرت عرفات ذكرت اسم إلهام الفضالة أو تقصد أي شخص بتصريحاتها سأكون أول شخص أقف أمامها، لكن زهرة عرفات تحدثت بشكل عام، فلم يكن هناك داعي لهذا الفيديو والحديث عن تعاقداتك، فهذا الحوار لا يشبهك“.