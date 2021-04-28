نجوى فؤاد تروي قصة محاولة قتلها من عمها بسبب "الرقص" (فيديو)

روت الفنانة والراقصة المصرية المعتزلة نجوى فؤاد قصة محاولة قتلها من جانب عمها بوازع من والدها؛ بسبب امتهانها الرقص دون موافقتهما.

وقالت نجوى فؤاد، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج ”شيخ الحارة والجريئة“ الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، يوميا طوال أيام شهر رمضان، إنها كانت تقيم في ميدان التوفيقية بوسط القاهرة وتمارس الرقص كمهنة.

وتابعت أنها تزوجت من الموسيقار وقائد الفرقة الماسية الشرقية بالقاهرة أحمد فؤاد حسن، موضحة أنه في يوم زواجها حضر عمها شقيق والدها ومعه آلة حادة ”سكين“ لقتلها، ولكنه علم بزواجها عندما شاهد زوجها معها بذات المنزل.

وعقبت أن زوجها عرض وثيقة زواجهما على عمها، وهو ما منعه من تنفيذ مهمة قتلها، لافتة إلى أنه لولا تلك الزيجة لما كانت نجوى فؤاد.

وأكدت نجوى فؤاد أنها تزوجت من الفنان الراحل أحمد رمزي لمدة 17 يوما، معترفة أنها خطفته من زوجته التي انفصل عنها فيما بعد، حتى طلب الزواج منها وعقد قرانه عليها.

وتابعت أن أحمد رمزي تصالح مع زوجته ”باكينام“ فيما بعد وعاد إليها مرة أخرى وقرر الانفصال عنها.

وردت نجوى فؤاد على اتهامها بإثارة الغرائز خلال فترة عملها بالرقص، فقالت إن رقصها كان غير مغرٍ ومثير، حيث كانت تركز في عملها فقط وتحديدا مع كل حركة تقوم بها، حتى عندما تسمع من يصفق لها دون النظر إلى نظرة الجمهور لها.

وشددت على أنها كانت تحرص على هذا في ملابسها أيضا، ولم تكن مبتذلة وكانت تحرص على هذا أيضا الراقصة والفنانة فيفي عبده، مردفة: ”مشوفتش نظرة إثارة من الجمهور لي خلال رقصي“.

ونوهت بأنها كانت أول راقصة عملت مع الملحنين، إذ كانت تقدم فنا وكان يتعاقد معها ملحنون كبار، مشددة على أنها نسيت الموسيقى والرقص والفن، وبعد مشاهد الرقص في الفترة الراهنة تناست الرقص، موضحة أنها لا تعمم ولكن غريزة الفن والرقص التي تمتلكها انتهت.

وأكدت أنها لا ترقص في أي مكان يعزمها فيه أحد لشخصها، موضحة أنها ليست نادمة على كونها كانت راقصة، ولم تخجل ذات يوم من أنها كانت ترقص وإلا لما كانت نجوى فؤاد.