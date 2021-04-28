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وفاة الفنان الأردني محمد الختوم بعد صراع مع المرض
تاريخ النشر: 28 أبريل 2021 20:55 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2021 21:30 GMT

وفاة الفنان الأردني محمد الختوم بعد صراع مع المرض

توفي الفنان الأردني محمد ختوم، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يعاني من تليف على الرئتين، ما ألزمه الفراش والتنفس عن طريق جهاز الأكسجين. وكان وسم

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المصدر: إرم نيوز

توفي الفنان الأردني محمد ختوم، الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يعاني من تليف على الرئتين، ما ألزمه الفراش والتنفس عن طريق جهاز الأكسجين.

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وكان وسم ”#علاج_الفنان_محمد_الختوم“ قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وطالب الكثير من المتابعين بتأمين علاج للفنان الذي جسد أدوارًا عديدة في مسلسلات بدوية ما زالت راسخة في عقول الأردنيين، مثل شخصية نويران في مسلسل رياح المواسم وشخصية سند الحمدان في مسلسل وجه الزمان.

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وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أوعز في سبتمبر/ أيلول الماضي بنقل الفنان محمد الختوم إلى مدينة الحسين الطبية للعلاج.

ولدى الختوم، الذي ولد عام 1950، العديد من الأعمال الفنيه والتلفزيونية والمسرحية، على المستويين المحلي والعربي، مثل: اللعبة، خادم سيدين، الساحر بطيخة، من حقي أتزوج، والمطاريد، شمس الأغوار، الطواحين، جروح، أيام عصيبة، وجه الزمان، الطوفان، ولوحة حب.

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