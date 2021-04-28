محمد رمضان يحاول الدفاع عن نفسه بتبرير الإساءة لإسماعيل ياسين (فيديو)

حاول الفنان المصري محمد رمضان الدفاع عن نفسه تجاه موجة النقد الواسعة التي تعرض لها؛ بسبب مشهد اعتبره كثيرون يمثل إساءة للفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين، من خلال أحد مشاهد مسلسله ”موسى“ الذي ينافس به في موسم دراما رمضان 2021.

ونشر رمضان عبر صفحته على ”فيس بوك“ مقطع فيديو يتضمن أحد مشاهد مسلسله، يظهر القبض على الممثل عبدالرحمن أبوليلة، الذي قام بدور إسماعيل ياسين، في المشهد الذي أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب في تقديم أسرة الفنان الراحل شكوى ضد محمد رمضان لنقابة المهن التمثيلية.

وبدأ المشهد بتجمع أهالي المنطقة حول ”أبوليلة“ الذي اتهموه بأنه يقلد إسماعيل ياسين من أجل النصب عليهم، مستغلًا الشبه مع الفنان للحصول على بضائع من المحال التجارية دون أن يدفع ثمنها، كما حاول أن يفعلها مع ”موسى“ في المشهد الماضي.

ودخل محمد رمضان ”موسى“ في المشهد في محاولة لإنقاذ شبيه إسماعيل ياسين من الضرب، ولكن الأهالي رفضوا وأصروا على تسليمه للشرطة، ووافق ”موسى“ على ذلك بعدما تأكد من أنه نصاب.

وخلال ذلك دخلت الفنانة سمية الخشاب ”حلاوتهم“ لتؤكد أنه نصاب وليس الفنان، حيث قالت: ”هذا نصاب لكن الشخص الآخر فنان محترم ويقدم فنا بديعا في السينما“، ليسألها موسى عن الفن والسينما، لتصطحبه معها لإحدى دور السينما، حيث شاهدا أحد الأفلام الكوميدية التي نالت إعجاب موسى.

وأراد محمد رمضان أن يوصل رسالة إلى جمهوره مفادها أن الشخصية التي يجسدها في المسلسل لم تكن تعلم من هو الفنان الكوميدي إسماعيل ياسين، لعدم معرفته بالسينما، لينفي بذلك الاتهامات التي وجهت له بالإساءة للفنان الراحل.