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كريم عفيفي يخرج عن طوره في مقلب "رامز عقله طار" (فيديو)
تاريخ النشر: 28 أبريل 2021 19:01 GMT
تاريخ التحديث: 28 أبريل 2021 20:00 GMT

كريم عفيفي يخرج عن طوره في مقلب "رامز عقله طار" (فيديو)

بث الفنان المصري رامز جلال الرعب في قلب ضحيته الفنان المصري كريم عفيفي، نجم "مسرح مصر"، في حلقته الجديدة من برنامجه "رامز عقله طار"، الذي يعرض يوميا في شهر

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المصدر: صلاح حسن - إرم نيوز

بث الفنان المصري رامز جلال الرعب في قلب ضحيته الفنان المصري كريم عفيفي، نجم ”مسرح مصر“، في حلقته الجديدة من برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يعرض يوميا في شهر رمضان.

ودخل كريم عفيفي في نوبة هلع وسط صراخ شديد خلال فقرة العربة المعلقة، حيث ضايقه رامز وفريق برنامجه بشكل جعله يخرج عن طوره ويشتم رامز ومن معه.

وبدا أن كريم عفيفي يعاني من ”فوبيا“ الأماكن العالية، حيث قام رامز بتخويفه بشكل مثير وهو يصرخ، حتى تم القفز به من قبل رامز جلال ومن معه لإسقاطه في حمام السباحة.

وبعد خروج كريم عفيفي من حمام السباحة، تفاجأ برامز جلال يكشف عن وجهه، وحاول أن يضرب رامز، قبل أن يحتوي غضبه ويتحدث معه بأنه يخاف من الأماكن العالية، حتى أنه لا يجعل زوجته تذهب للملاهي كي لا تطلب منه مرافقتها.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، ويوهمهم بأنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.

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