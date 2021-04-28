الإعلامية الكويتية مي العيدان ترفض اعتذار الفنانة زهرة عرفات

رفضت الإعلامية الكويتية مي العيدان اعتذار الفنانة البحرينية زهرة عرفات، خلال مقابلة متلفزة عبر برنامج ”علي ونجم“، موضحة أن تلميحات زهرة خلال اللقاء كانت هي المقصودة بها.

وتابعت مي العيدان، في منشور مطول عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، تعليقا على مقطع فيديو من المقابلة أنها بالفعل طردتها من حياتها تماما، ولا تستحق أن تمكث بها 23 ثانية وليس 23 عاما كانت تقف فيها بجانبها.

وكانت زهرة عرفات قد أشارت إلى أنها تحدثت عن مي العيدان ”بشكل غير مباشر“ في المقابلة، وأن العيدان تعتقد من وجهة نظرها أنها لا تخطئ، وترى أنها هي المخطئة من وجهة نظرها، منوهة بأنها حاولت التواصل معها بكل الطرق، لكنها رفضت وقامت بإجراء ”بلوك“ على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت مي العيدان: ”لا فخر تقصدني انا و انا اَي اعترف طردتها من حياتي بعد 23 سنة.. لأنها ما تستحق المكوث بحياتي 23 ثانية مو 23 سنة انا قدمت لها الكثير وأقدر أقوله وإعداده وأهي ما قدمت لي ب 23 سنة أي شي طيب يذكر والبلوك هو عباره عن طرد لشخص لا يستحق الاحتفاظ فيه ثانيه وحده بعد“.

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وعقبت مي العيدان: ”عجبتيني لما جيتي تتكلمين عني ضحكتني ونزلتي راسك بعدين رفعتيها ترى تضحكين على نفسك مو علي ولا على الناس وأنا ما احتفظ بشخص يكذب علي كذب مفضوح وعندي كل المستندات.. وأعتقد الدكتورة فوزية الدريع شخصية مرموقة ومحترمة ولا تكذب مثل كذبك واعترفتي جدامها في المطعم في فندق السفير انك كذبتي علي لكن كذبك للاسف فشل ومامشى علي فخليني ساكته احسن لان الموضوع مو بصالحك نهائيا“.

وتابعت الإعلامية الكويتية قائلة: ”نفس لما كذبتي وقلتي ما اشتغل مع نايف الراشد الا بشروطي والصدق انك انت رحتيله ووقفتي على بابه علشان يشغلك ونزلتيله 3 الاف دينار من أجرك عشان يحط لك لقب فنانة البحرين الأولى بعد ماوقفتي وما احد قام يطلبك ونايف يشهد وأنا ما أكذب مثل غيري لاني قويه اللي يكذب دايما اهو الضعيف و السوالف وايد فا خليني ساكته وايد احسن واصرف لك“.

وشددت مي العيدان ”المقطع الناس بعثوه لي أنا ما أطالع لقاءات واحدة مثلك وإذا على بالك ان في يوم بتصالح معاج مثل ما انتي متوهمه اعطيج اياها كاش ماراح اتصالح معاج لا اخر يوم بعمري نهايي ولو أمرض وتجين تزوريني بمستشفى هم بسويلك بلوك أيضا واطلعك“.

واختتمت مي العيدان: ”أقسم بالله ثلاث وبكتابه وبحق شفاعة رسولي وبرحمة أمي مالك صلح عندي للموت وليوم القيامة.. وحابه أوضح شغله ترى أنت بالحياة ممثلة أحسن من التلفزيون وانتهى ولا في نقاش ونقطه وانتهى“.