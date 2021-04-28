فيفي عبده تكشف تطورات حالتها الصحية بعد خروجها المشروط من المستشفى

تعيش الفنانة المصرية فيفي عبده فترة نقاهة في منزلها هذه الأيام بعد مغادرتها المستشفى.

وكشفت فيفي عبده، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، تفاصيل العملية التي أجرتها ووضعها الصحي الحالي، قائلة إنها أجرت جراحة في العمود الفقري على يد الطبيب يسري الهواري.

وطمأنت فيفي عبده الجمهور على حالتها الصحية بقولها إنها تحسنت في الفترة الراهنة عن الأيام الماضية بشكل كبير.

وأضافت أن الطبيب الذي أجرى الجراحة ويتابع حالتها الصحية طالبها بعدم الحركة الكثيرة خلال الأسبوعين المقبلين، حتى تتعافى تماما.

وأوضحت فيفي عبده أنها تنفذ تعليمات الطبيب كما أوصى تماما، لا سيما وأنه سمح لها بالخروج من المستشفى بشرط تنفيذ التعليمات.

وكانت الفنانة فيفي عبده قد تعرضت لأزمة مرضية طوال الفترة الماضية؛ إثر تلقيها ”حقنة خاطئة“ من صيدلي، حيث تلقتها في العصب بدلا من العضل، وهو ما سبب لها مضاعفات شديدة في العمود الفقري وقدمها.