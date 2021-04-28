"الجاسوس".. مسلسل يجمع بين الكوميديا والدراما يثير اهتمام التونسيين‎

يجمع المسلسل التونسي ”الجاسوس“ الذي يعرض خلال شهر رمضان الحالي، بين الكوميديا والدراما، بشكل أثار اهتمام المواطنين، وحظي بنسب متابعة واسعة.

المسلسل من إخراج ربيع التكالي، وتتخلل أحداثه قصة حب طريفة تتطوّر وسط حقل من الألغام والشكوك والغموض ما أضفى حالة من التشويق شدّت إليها الأنظار من خلال نسب المشاهدة التي تحدث عنها متابعون ومشاركون في هذا العمل يقولون إنها الأعلى منذ دخول شهر رمضان.

و“الجاسوس“ من بطولة لطفي العبدلي، ودارين حداد، ولطيفة القفصي، ورياض النهدي ويتم عرضه على قناة ”التاسعة“ التلفزيونية الخاصة، ويؤدي أغنية العمل مغني الراب ”كلاي بي بي جي“ بالاشتراك مع الممثل لطفي العبدلي.

ومثلت مشاركة النجمة التونسية دارين حداد، عنصر جذب إضافيا للسلسلة التي خرجت عن المألوف واستقطبت اهتمام المشاهدين من خلال تناول درامي لقضية الجوسسة على خطورتها.

وهذا الطرح في المسلسل لم يخل من جانب كوميدي لا سيما مع وجود أحد ألمع نجوم الكوميديا في تونس وهو لطفي العبدلي، في بطولة هذا العمل فضلا عن حضور أسماء أخرى كوميدية مثل حمادي غوار وعبد الحميد قياس.

وتولت دارين حداد الترويج لهذا العمل عبر صفحتها على ”إنستغرام“ ما زاد من إقبال متابعيه.

وأكد رياض النهدي، أحد المشاركين في مسلسل الجاسوس أن ”العمل هو الأكثر متابعة على شاشات التلفزيون منذ بدء بثه مع أول أيام رمضان“.

وكانت السلسلة قد أثارت جدلا مع الكشف عن المعلقة الترويجية الخاصة بها والتي تم اقتباسها من أحد أفلام ”جيمس بوند“.

لكن المشرفين على العمل من منتج ومخرج وتقنيين أكدوا أن ذلك يمثل نقطة قوة تُضاف إلى المسلسل الذي يسافر بمتابعيه إلى عوالم غامضة ومعقّدة لا تغيب عنها بساطة الكلمة وتلقائية الأداء.