خالد الفراج: لا نملك ثقافة صناعة نجم.. وأرفض مقارنتي بالقصبي (فيديو)

اعتبر الفنان السعودي خالد الفراج مسألة مقارنته بمواطنه الفنان ناصر القصبي خاطئة تماما، واصفا شعوره وقت عقد تلك المقارنة بأنه ”سيئ للغاية“.

وقال الفراج، عبر تصريحات في ”بث مباشر“ مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، إنه يرفض تلك المقارنة شكلاً وموضوعًا، مبينا أنه تصدى للكثير من المحبين والمتابعين الذي يعقدون تلك المقارنة.

وأشار إلى أن مبرراته عند التصدى لمن يعقدون تلك المقارنات أنه سيضر من ذلك وبذات الوقت سيضر ناصر القصبي، لأنه لا أحد يستفيد من تلك المقارنة.

وأوضح أن ”ناصر القصبي له 30 عاما في المجال ومن هنا فمقارنتي به ستضعني في مكان ليس مكاني بشكل سريع، ومقارنة ناصر بي تلغي تعبه على مدار 30 عاما مضت في مشواره الفني“.

وعقب خالد الفراج، أنه لو افترض بوضع نفسه مكان ناصر القصبي الذي له 30 عاما في المجال الفني وهو له 10 سنوات فقط، فمن الطبيعي أن يتساءل ناصر شعوريا عن سبب المقارنة.

وبين الفنان السعودي أنه لا وجود للمقارنة لا بالشكل ولا السن ولا التاريخ الفني.

واعترض أيضا على ما يشاع عن منح الألقاب ووصف فنان بالأسطورة، حيث سخر من ذلك بقوله وهل الأسطورة فتح مكة.

واعتبر رفض المقارنة بأنه تواضع منه ولكن لأن هذا خطأ ولن يدفع بنا للأمام، مردفا أن تلك المقارنة لا توجد في أمريكا مثلا بين توم كروز وروبرت دي نيرو، ولكن هناك جيل يسلم جيلا والتمثيل مدارس.

ورأى الفراج، أن ”المرحلة المقبلة بالنسبة للفن وتحديدا على مدار الخمس سنوات المقبلة لن يكون هناك نجم محدد يظهر في عمل، ولكن ستكون البطولات في الأعمال الفنية جماعية في المستقبل وهذا ما يشعر به“.

وبرر ذلك ”بأننا ليست لدينا ثقافة صناعة نجم مبينة على خطة وذلك على العكس في الخارج، حيث يعملون وفق خطة لأن الأمر يتم التعامل به وفق شركات كي تعيش للبيع. كل ما لدينا هو أننا نصنع نجما ونستنزفه حتى الموت ثم نأتي بغيره“.