مرام البلوشي تنسى اسم عبدالله السدحان.. وصالح الراشد يحرجها (فيديو)

تحدثت الفنانة الكويتية مرام البلوشي، عن دورها في مسلسل ”شليوي ناش“، الذي يجري عرضه في دراما رمضان 2021 ويقوم ببطولته الفنان السعودي عبدالله السدحان، معربة عن سعادتها بالمشاركة في العمل.

وقالت مرام البلوشي، خلال استضافتها في برنامج ”وياكم“ الذي يقدمه الإعلامي الكويتي صالح الراشد والفاشينيستا الكويتية دانة الطويش، إنها سعيدة للغاية كونها استطاعت أن تختار شخصيتها التي قدمتها في مسلسل ”شليوي ناش“، من بين الشخصيات التي عرضت عليها للاختيار من بينها لهذا العام.

وأضافت مرام البلوشي، أن شخصية أماني التي قدمتها في المسلسل لا تشبه ما قدمته من قبل وربما يوجد ما يشبهها فقط، ولكن الفرق أن هذه الشخصية ليست متعلمة بشكل كبير لكنها تحرص على أن تؤمن مستقبلها.

وفي معرض حديثها عن فريق العمل نسيت بطل المسلسل الفنان السعودي عبدالله السدحان، حين قالت إن المسلسل مليء بالنجوم ورغم هذا لم تلتق ببطل العمل في أحداث المسلسل سوى بمشهد واحد.

وتابعت مرام البلوشي ”مع اني ما التقيت ابو تركي الله يحفظه شو اسمه“، وظلت تتذكره حتى رد عليها الإعلامي الكويتي صالح الراشد، قائلا: ”عبدالله السدحان“.

وخلال الحلقة أحرج صالح الراشد الفنانة مرام البلوشي، بسبب عمرها عندما تحدثت عن بدايتها في الغناء بقولها إنها بدأت مع فنانين عمالقة، ليرد عليها صالح الراشد بأنها بدأت في الثامنة عشرة فأكدت ذلك.

وبعدها دار حديث عن عمر الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش، التي تقدم البرنامج معه ليقول: إن عمرها 30 عاما وهو 33 عاما، بينما قال لمرام إن عمرها 40 فأحرجت منه ثم أكدت أن العمر مجرد رقم.

وبعدها كشفت مرام البلوشي، عن عمرها وهو 43 عاما مضيفة أنها لا تخجل من عمرها، مبينة أنها كلما كبرت المرأة تصبح أجمل لاسيما إذا كانت روحها خفيفة ولا تحمل بقلبها حقدا أو أذى لأحد.