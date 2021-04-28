الفنانة السعودية ريم عبدالله تكشف حقيقة معرفتها بمقلب "رامز عقله طار" (فيديو)

كشفت الفنانة السعودية ريم عبدالله، حقيقة معرفتها بمقلب الفنان المصري رامز جلال، وذلك في برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يجري عرضه يوميا في شهر رمضان عبر شاشة Mbc مصر.

وقالت ريم عبدالله، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في موقع ”تويتر“، إنها خدعت بالفعل في المقلب ولم تكن تعرف أي شيء عن سقوطها ضحية لرامز جلال، في برنامجه.

وتابعت ريم عبدالله، أنه لم يأت في ذهنا ولو 1% أن رامز جلال، يمكن أن يحضر إلى العاصمة السعودية الرياض ويقوم بتنفيذ برنامج للمقالب هنا هذا العام.

وعلقت ريم عبدالله، على ما تفاعل معه رواد التواصل الاجتماعي بشأن فقرة ”الرصاص المطاطي“، الذي ضربت به خلال الحلقة، والألم الذي عانته، فقالت: ”تراها كور مطاطية عادية غير مؤلمة“.

يأتي هذا بعدما لاحظ البعض عدم صراخ ريم عبدالله، من ألم أثناء ضربها كما فعلت فنانات أخريات وقعن ضحايا، لاسيما وأنها ضربت الرقم القياسي في عدد الرصاصات التي تلقتها، وهو ما دعا البعض للحديث عن معرفتها المسبقة بالمقلب.

وعقبت ريم عبدالله، قائلة إن رامز ضربها في أكثر من مكان بجسدها، ولكن لأنها غير مؤلمة بالنسبة لها فمن غير المعقول أن تصرخ، لأنه ليس ”كلاشنكوف“ وفق تعليقها، موضحة أن أكثر ما أرعبها هو القفزة من الكابينة المعطلة لحمام السباحة.

#مقلب_رامز_بريم_عبدالله

حقيقة مقلب رامز للي يسألون عندي خبر بالمقلب أو لا 🥰 🥰👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/bClsMzhPnT — ريم عبدالله (@ReemAbdullah) April 27, 2021

وفي تغريدة سابقة وجهت ريم عبد الله رسالة، للفنان رامز جلال بعد وقوعها ضحية، إذ تمنت ريم عبد الله، أن يأتي اليوم الذي تحصل فيه وغيرها ممن وقعوا ضحايا على حقهم من رامز جلال، بسبب مقالبه.

وأشارت ريم عبدالله، لحساب رامز جلال، على تويتر في تغريدتها، حيث كتبت: ”‏‎#مقلب_رامز_بريم_عبدالله

متى يجي اليوم اللي ناخذ حقنا منك من المقالب اللي سويتها بالجميع“.

#مقلب_رامز_بريم_عبدالله

متى يجي اليوم اللي ناخذ حقنا منك من المقالب اللي سويتها بالجميع 😢😢@ramezgalal — ريم عبدالله (@ReemAbdullah) April 27, 2021

وكانت عبرت ريم عبدالله، عن اندهاشها بعد سقوطها ضحية لرامز جلال في برنامجه ”رامز عقله طار“، فبعد خروجها من حمام السباحة، تفاجأت برامز جلال، يكشف عن وجهه معلنا إسقاطها ضحية له، لكنه استطاع أن يجعلها تدعو جمهورها لمشاهدة حلقتها.