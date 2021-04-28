هبة الدري تكشف عن أجرها في أول بطولة مطلقة لها.. وحقيقة خلافها مع زهرة عرفات(فيديو)

كشفت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت هبة الدري، عن أقل أجر حصلت عليه في بدايتها الفنية، وهو 15 دينارا كويتيا عن العرض الواحد بمسرحية ”عالمكشوف“، بينما أعلى أجر حصلت عليه كان 25 ألف دينار كويتي بـ“إفراج مشروط“.

وقالت الدري، في مقابلة ببرنامج ”علي ونجم“، إنها حصلت في مسلسل ”الروح والرية“ الذي يعرض بشهر رمضان الجاري وتقوم من خلاله بأول بطولة مطلقة لها في مشوارها الفني على 25 ألف دينار، لافتة إلى أن الفنان مثل أي موظف من حقه الترقي والتدرج لأعلى في أجره.

أقل وأعلى أجر لهبه الدري 🤑💚

–#علي_ونجم pic.twitter.com/ELnkUy492L — برنامج علي ونجم 🎥 (@AliWNajim) April 27, 2021

ونفت هبة الدري ما تردد حول وجود خلافات بينها وبين زهرة عرفات، مشددة أن علاقتها بها جيدة للغاية وليس بينهما أي مشاكل.

كما أكدت عدم وجود مشاكل بينها وبين الفنانة عبير أحمد، موضحة أنها فقدت التواصل مع الجميع خلال العام الماضي بسبب كورونا، ولكن قبل ذلك كان بينهم دائما مقابلات وتصوير أعمال.

وشددت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت أن علاقتها بـ“عزيز“ نجل طليقها الفنان نواف العلي لم تتأثر أبدا بانفصالها عن والده، وعلى العكس تعتبره ابنها الأكبر وتتمنى أن تظل علاقتها قوية به، بل وأن تزوجه وتحضر زفافه.

وأضافت هبة الدري أن حبها له غير مزيف وحقيقي ويظهر ذلك بفيديوهاتها على ”سناب شات“ لأنه إذا كان الطفل لا يبادلها الحب سوف يظهر ذلك للناس.