الفنانة المصرية نادين: سعاد حسني وراء اعتزالي الفن ومنى زكي سبب عودتي (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية نادين، التي اشتهرت بتقديم الفوازير في شهر رمضان، عن سبب اعتزالها الفن طوال السنوات الماضية، موضحة أن وفاة الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، كانت سببا في اتخاذها هذا القرار.

وقالت نادين، في تصريحات إذاعية: ”سعاد حسني لما توفت أنا تقريبا في نفس الأسبوع اتخذت قرار الاعتزال.. سعاد حسني أنا بعشقها والست دي لو كانت بتتكلم إنجليزي كانت بقت نمبر وان في هوليوود..“.

وتابعت: ”هي لما توفت جالي إحساس إن الست دي شبه حققت الخلود باللي قدمته ووفاتها بعيدة عننا في الظروف اللي حصلت.. والحزن اللي حزنته بسبب التضحية اللي عملتها الست ديه عشان تقدم اللى قدمته خلتني أسأل نفسي هو أنا هعمل حاجة زي اللي عملته استحالة.. يبقى أروح أشوف نفسي في حته تانية“.

أما عن سبب عودتها للفن، فقد أكدت أنها كانت عن طريق الصدفة، معلقة: ”منى زكي هي سبب التفكير في العودة للفن من خلال اتصال تليفوني“.

وأوضحت: ”ذات يوم كنت مع أولادي في المدرسة، وتلقيت اتصالا هاتفيا من منى زكي بخصوص فيلم سينمائي.. وقلت لها إني اعتزلت منذ 17 سنة.. وقالت لي اللي زينا يستنى حاجة حلوة ترجعه، وقالت في فيلم المؤلف كتب الدور فيه وهو يفكر فيك“.

وسبق وإن تحدثت الفنانة نادين عن سبب اعتزالها للبالية، قالت إنها عندما أنجبت أدركت أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقها، خاصة أنها كانت تريد أن تكون معه في كل مراحل نموه.