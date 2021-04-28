بعد شكواها من عدم العمل.. مي العيدان تطالب هيا الشعيبي بالاعتذار للسعودية (فيديو)

وجهت الإعلامية الكويتية مي العيدان نصيحة لمواطنتها الفنانة هيا الشعيبي بتقديم الاعتذار للشعب والحكومة السعوديين عن الإساءة التي صدرت منها في حقهم عند وفاة أمير الكويت صباح الأحمد، من خلال توجيه الشكر لكل ملوك الخليج دون السعودية.

وقالت مي العيدان، عبر مقطع فيديو لها عبر قناتها الرسمية على موقع ”يوتيوب“: ”إنتي وقفتي دراميا وما اشتغلتي بسبب قاطتي نغزات.. السعودية اتحسست وتحديدا يوم وفاة الأمير صباح الأحمد.. طلع قرارات عرفية من داخل السعودية مانبي هيا الشعيبي“.

وأضافت ”العيدان“: ”والشعب السعودي غضب وإنتي استعجلتي وحطيتي صور لكل أمراء وشيوخ الخليج وملوكها.. وحطيتي صورة لأمير قطر وقولتي هو الوحيد اللي جالنا.. ونسيتي إنه العزاء أول يوم يقتصر على الأسرة وثاني يوم الكل الكرة الأرضية كانت موجودة لتقديم واجب العزاء“.

وأوضحت: ”صار غضب والإنسان يخطئ وما في إنسان ما يخطئ.. بس الشاطر هو اللي يصلح الغلط اللي عمله.. وإنتي المفروض تطلعي وتعتذري للشعب والحكومة السعودية وقولي أنا استعجلت في الحكم وأنا بنتكم وحقكم علي“.

واختتمت مي العيدان حديثها قائلة: ”هيا عدلي الأمور.. الكبر ما يكون بالغلط.. فاعتذري دي نصيحة.. وأنا بيني وبينك خصومة بسبب انك شتمتي أمي في عام 2015 وأنا عمري ما أسامح حد غلط في أهلي خاصة أمي“.

ومنذ أيام كانت قد عبرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن حزنها لعدم تقديمها برنامجا في رمضان الجاري، على عكس عادتها خلال السنوات الماضية، موضحة أن الجمهور على مواقع التواصل يسألها عن سبب غيابها عنهم وهي لا تعرف سبب عدم تلقيها عروضا كالعادة لتقديم برامج في رمضان.

وقالت الشعيبي في مقابلة تلفزيونية إن البعض ابتعد عن تقديم عروض لها دون أن تعرف السبب، موضحة أنها لا تحب مطلقا أن تطرق الأبواب لتسأل عن سبب عدم الاستعانة بها أو استبدالها بغيرها.

وأضافت الممثلة الكويتية أنها ستظل موجودة مع محبيها من خلال صفحاتها على مواقع التواصل المختلفة ولن تغيب، مشيرة إلى أنها سعيدة لمشاركتها ببطولة مسلسل ”عمارة في مهب الريح“ الذي يجمع عددا من النجوم العرب أبرزهم الفنان السوري عباس النوري، والذي يعرض حصريا على إحدى القنوات القطرية.