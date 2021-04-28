صالح جمعة يرد على اتهامه بملاحقة صافيناز (فيديو)‎

رد صالح جمعة، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا في مصر، على الاتهامات التي طالته بشأن ملاحقته للراقصة الأرمينية صافيناز، حسبما صرحت، مبينا أنه لم يعاكسها.

وقال صالح جمعة، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج ”شيخ الحارة والجريئة“، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، إنه تقابل وصافيناز ضمن مجموعة من الأصدقاء وبعدها قامت بمراسلته.

وتابع صالح جمعة، قائلا: ”هي أرسلت لي رسالة واحدة كانت 3 ورود وبوسة، وأنا رديت بقلبين والقلوب دي حب عادي بس حذفت رسايلها بسبب خاصية في إنستغرام بتلغي اللي اتبعت“.

وأضاف صالح جمعة : ”صافيناز استخدمت الخاصية دي وخدت سكرين شوت لكلامي أنا بس، وأنا أخدت سكرين شوت على تليفوني ووريتها لحد من أصحابي“.

ولم يغفل صالح جمعة، الرد على ما قالته صافيناز، بأنها لا تعرفه ولا تشجع كرة القدم قائلا: ”هي لو مش بتشجع كورة، ومش عارفة مين ده، مكانتش خدت سكرين شوت، وعملت Unsend ونزلتها عندها“.

وتحدث صالح جمعة، عن تأثير السهر على مسيرته الكروية، مضيفا في معرض إجابته على سؤال: ”لو كنت بطلت سهر ونسوان كان تاريخك الرياضي كان أحسن من كده“، بقوله: ”دي حقيقة.. ومش أنا بس، لاعب كرة القدم لو في سهر وبنات أكيد يتأثر“.

وبين صالح جمعة أن هذا السهر انتهى تماما مع زواجه، موضحا أنه معترف بالأخطاء التي ارتكبها، وبدون اعترافه لن يتغير في حياته وعمله.