أسمهان توفيق تكشف حقيقة حصولها على الجنسية الكويتية (فيديو)

نفت الفنانة أسمهان توفيق، المقيمة في الكويت، حصولها على الجنسية الكويتية، كاشفة السبب وراء عدم تقديمها أية اوراق للحصول عليها.

وقالت في تصريحات تلفزيونية، ”لم أقدم على الجنسية الكويتية لأني أعرف أن الكويت ديرتي.. بجنسية أو غير جنسية.. وأنا قلت الكلام ده لناقد فني قبل كده كان ينتقد وجود فنانين غير كويتيين في أعمال كويتية.. وقلت له انت لا تعرف تفاصيل الكويت متلي أنا.. لأني منذ أن كنت في الصف الأول الابتدائي وأنا في مدارس الكويت“.

وأوضحت قائلة: ”الكويت في قلبي منا أحمل فلسطين في قلبي.. وأيضا لأنني احمل الجنسية المصرية فهي أيضا في قلبي.. والأردن أيضا هي بلدي لأني أحمل الجنسية الأردنية“.

وكشفت أسمهان، عن سبب عدم تقديمها للحصول على الجنسية الكويتية، قائلة: ”كنت أخاف أروح حق موظف فيقولي روحي تزوجي.. طب يا أخي أنا ماعندي نصيب أتزوج كويتي بس أنا أبي الجنسية الكويتية.. لذلك أنا كفيت نفسي ولا حد يعاملني بطريقة ما أحبها“.

وفتحت النار على الجيل الجديد من الفنانين، موضحة أنهم يرفضون الاستماع لنصيحة أي فنان من الجيل القديم، فضلا عن إصابتهم بالغرور لمجرد نجاح عمل أو أكثر.

وأضافت أسمهان، ”الفنانين الجداد خاصة الشباب مجرد ما الواحد فيهم يسوي دور يحس نفسه التوب ماتقدر تحاكي او تعطيه ملاحظة.. في منهم يتقبل لكن الأغلب لا يتقبل“.

وتابعت ”الفنانين الجدد المفروض يفهموا إنه إحنا إلا الآن وفي عمرنا هذا مازلنا نتعلم.. أنا كل يوم أتعلم شي جديد.. ولما بروح أمريكا عن بنتي وهي بتاخد دروس في التمثيل أنا بروح معاها“.

يذكر أن الفنانة أسمهان توفيق، من أصل فلسطيني دخلت إلى المجال الفني وهي بعمر السابعة عشر، حيث بدأت مع فرقة المسرح العربي في الكويت، ثم انتقلت إلى فرقة مسرح الخليج العربي.