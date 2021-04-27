أحمد رزق يفقد أعصابه ويعتدي على أحد المشاركين في "5 نجوم" (فيديو)

فقد الفنان المصري أحمد رزق أعصابه خلال مشاركته في البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“، الذي يُعرض على شاشة ”MBC مصر“، وذلك بعدما تم توريطه بشكل مفتعل ومفبرك في حادث مروع أسفر عن مقتل سائق.

والبداية كانت مع استدراج أحمد رزق لسباق سيارات يشارك فيه عدد من النجوم، فظهر النجم متحمسا وتفوق في البداية على منافسه قبل أن يسقط في الفخ.

وكان الفخ عبارة عن سباق بين سيارة رزق بصحبة النجمة نور، بينما كان منافسه في السيارة المقابلة أحد المشاركين في برنامج ”5 نجوم“.

وأثناء السباق وقعت سيارة السائق في حادث تصادم بشع واشتعلت النيران في السيارة، وكان هناك مفرقعات ضخمة فأمسكت النيران في السائق وسقط على الأرض ومثل أنه توفى، وتعمدت نور استفزاز رزق حيث ظلت تصرخ ”مات بسببك، حرام عليك، الراجل مات“، فيما كان الفنان مذهولا ويستنجد بالإسعاف لإنقاذه.

وخلال ذلك أمسك الحارس الشخصي ”البودي جارد“ المشارك في البرنامج برزق فغضب منه الأخير وطالبه بأن يبتعد عنه ودفعه بقوة، قائلًا: ”أوعى إيدك متعصبنيش“، وهو ما دفع كريم فهمي لكشف حقيقة المقلب فتعجب زرق من سقوطه في البرنامج وعاتب نور على ما فعلته به وانتهى البرنامج.

ويجمع ”خمس نجوم“، لأول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مصطفى قمر، محمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المُثيرة والمُفاجآت غير المتوقعة.

وسقط في المقلب عدد من النجوم أبرزهم ”صابر الرباعي، هيفاء وهبي، نيكول سابا، وميدو، وجومانا مراد، ونوال الزغبي وريهام عبدالغفور“ وغيرهم.