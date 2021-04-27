هل قلدت غادة عبد الرازق مايا دياب في إطلالتها؟ (فيديو)

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة مختلفة جعلتها تشبه النجمة اللبنانية مايا دياب، بحسب ما رآه طيف واسع من منتقدي الفنانة.

وظهرت غادة عبد الرازق في الفيديو، الذي نشرته عبر ”إنستغرام“، وهي ترتدي باروكة صفراء قصيرة، وفستان جلد لونه أسود، وحذاءً طويلا ”بوت“، لتشبه بدرجة كبيرة مايا دياب.

https://www.instagram.com/reel/COLa011HMRF/?igshid=ix3g1nacsod9

يذكر أن غادة عبد الرازق تشارك خلال موسم دراما رمضان 2021 في مسلسل ”لحم غزال“، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

ويُشارك في بطولة المسلسل إلى جانب غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، عارفة عبد الرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز.