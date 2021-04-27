سعد الصغير: زواجي مرة ثانية حرية شخصية وليس خيانة لزوجتي (فيديو)

اعتذر الفنان الشعبي سعد الصغير عن التصريحات التي أطلقها عن تقليد الفنان عبدالباسط حمودة وأحمد شيبة في الاستعانة بفرقة استعراضية أثناء الغناء، وأن له فضل كبير على الفنان محمود الليثي والفنانة أمينة.

وقال سعد في لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج ”العرافة“ إن مقدم البرامج نزار الفارس هو من خدعه واستفزه لإطلاق مثل هذه التصريحات، وكشف أنها كذب ولا أساس لها من الصحة.

واعتذر عن جملة التصريحات قائلًا :“أنا بعتذر لشاكوش وحمو بيكا وأستاذ عبدالباسط وشيبة“.

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وفي فقرة ”حق الرد“ انفعل سعد الصغير بسبب مقطع لعمر كمال يقول فيه إن :“تاريخ سعد الصغير كله لم يصل لنجاح عود البطل“، مؤكدًا أنه أول شخص وقف بجانب عمر كمال وساعده في بدايته، وأن عمر كان يحضر له حفلات دائمًا.

https://web.facebook.com/MehwartvChannel/videos/vb.1474213569461158/309050207493467/?type=3&theater

وفي فقرة ”العرافة“ امتنع سعد عن ذكر اسم اللاعب المصري الذي يزوره كل ليلة ويسهر معه، وذلك لأن لاعبي كرة القدم ممنوعون من السهرات، وأكد أن السهرات كلها بريئة ”ليست فيها راقصات ولا شرب ”.

https://web.facebook.com/MehwartvChannel/videos/vb.1474213569461158/383791622739087/?type=3&theater

وعاتب سعد زملاءه في الوسط الفني بسبب عدم تقديمهم العزاء في والدته، وأرجع السبب في ذلك إلى ”طلب بعض الفنانين منه أن يقيم العزاء في دار مناسبات غير شبرا“ ولم يأت له إلا قليلون.

https://web.facebook.com/MehwartvChannel/videos/vb.1474213569461158/3897980650271813/?type=3&theater