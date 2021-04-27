المهرة البحرينية تنفي وقوفها وراء خلع الفنانة اليمنية بلقيس فتحي لزوجها (صور)

خرجت الممثلة المهرة البحرينية عن صمتها، إزاء ما راج ضدها على مدار الساعات الماضية من اتهامات بأنها السبب في خلافات وقعت بين الفنانة اليمنية بلقيس فتحي وزوجها، اضطرتها أن ترفع دعوى خلع ضده.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورا من خطبة المهرة البحرينية، وهي مع خطيبها الذي لم تكشف عن هويته، مشيرين إلى أنها تمت خطبتها إلى رجل الأعمال سلطان بن عبد اللطيف، وأن هذا هو السبب وراء رفع بلقيس قضية الخلع.

يقال انه خاطب المهرة البحرينيه 🤣

الدنيا دول تركت نايف وخذت ذا

وهو راح خطب المهرة ع راسها pic.twitter.com/dDIWvKl2cE — الشوق💛 (@A14_Mu) April 26, 2021

وقالت المهرة البحرينية في عدة رسائل دونتها عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، ردا على تغريدات وثقتها لمتابعين أكالوا لها الاتهامات: ”إنها وبلقيس أحباء، ووصفتها بأنها أختها“.

وتابعت المهرة البحرينية في رسائل مباشرة اتهمتها بأنها مخطوبة لزوج بلقيس، بأن ”البيوت أسرار“ ومن سعى لخرابها أخرج أسرارها.

خلعت زوجها وراح تزوج المهرة البحرينية — شادن (@Ur4ad) April 25, 2021

واندهشت المهرة البحرينية من كلمات التجريح التي وصلتها وكذلك تناقضات البعض، مبينة أنه ليس من حق أحد التدخل في حياتها الشخصية ولها أن تتزوج من تريد.

وشددت المهرة البحرينية على أن سبب ذلك الهجوم عليها واتهامها هو سعي البعض لإجبارها للكشف عن هوية خطيبها الحالي، معقبة: ”مالي دخل بغيري، طول عمري أمشي جنب الحيط، أنا بتكلم عن نفسي وبيتي سري“.

وكانت بلقيس فتحي، قد أعلنت أنها رفعت قضية خلع على زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، مشيرة إلى أنها لا تستطيع التحدث عن التفاصيل في الوقت الحالي.

وأضافت بلقيس في تصريحات تلفزيونية: ”أنا رافعة قضية خلع من فترة في المحاكم الإماراتية، وكلي ثقة في القضاء.. والصراحة ما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أتكلم أكتر في الموضوع“.

وتابعت: ”بيناتنا أجمل هدية في العالم ابننا تركي.. وما عندي تفاصيل أكتر ولا أقدر أخوض أكتر في الموضوع.. وإن شاء ربنا يسهل“.