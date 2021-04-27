الفنانة السعودية ريم عبدالله "مندهشة" من سقوطها ضحية "رامز عقله طار" (فيديو)

أعربت الفنانة السعودية ريم عبدالله عن اندهاشها بعد سقوطها ضحية للفنان المصري رامز جلال في حلقته الجديدة من برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يجري عرضه يوميا في شهر رمضان عبر شاشة ”Mbc مصر“.

وفور خروج ريم عبدالله من حمام السباحة، تفاجأت برامز جلال يكشف عن وجهه، معلنا إسقاطها ضحية له، لكنه استطاع أن يجعلها تدعو جمهورها لمشاهدة حلقتها.

وكانت ريم عبدالله قد دخلت في حالة انهيار وصراخ، بعدما تسبب رامز جلال وفريق برنامجه في مضايقتها وهي داخل الكابينة، التي تعطلت بها والمُعَدّة لرفع الضيوف لمكان عالٍ.

وكادت ريم عبدالله تبكي عندما علمت أنها في خطر، ورفضت القفز من الكابينة، قبل أن يتحرك رامز جلال ومن معه لإسقاطها في حمام السباحة.

وعقب خروجها ورامز جلال، قام الأخير بالكشف عن وجهه، بينما اندهشت ريم عبدالله من وقوعها ضحية في المقلب، وبدت غير مصدقة ما حدث.

ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.