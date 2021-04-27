الفنانة السعودية ريم عبدالله "مندهشة" من سقوطها ضحية "رامز عقله طار" (فيديو)

أعربت الفنانة السعودية ريم عبدالله عن اندهاشها بعد سقوطها ضحية للفنان المصري رامز جلال في حلقته الجديدة من برنامجه ”رامز عقله طار“، الذي يجري عرضه يوميا في شهر رمضان عبر شاشة ”Mbc مصر“.
وفور خروج ريم عبدالله من حمام السباحة، تفاجأت برامز جلال يكشف عن وجهه، معلنا إسقاطها ضحية له، لكنه استطاع أن يجعلها تدعو جمهورها لمشاهدة حلقتها.
رد فعل غير متوقع من ريم عبد الله بعد رؤية رامز جلال#رامز_عقله_طار #هيئه_الترفيه #MBCMASR
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/DbwauhDMJ0@GEA_SA @ramezgalal @ReemAbdullah pic.twitter.com/1ROVkGZ3c5
— MBC مصر (@mbcmasr) April 27, 2021
وكانت ريم عبدالله قد دخلت في حالة انهيار وصراخ، بعدما تسبب رامز جلال وفريق برنامجه في مضايقتها وهي داخل الكابينة، التي تعطلت بها والمُعَدّة لرفع الضيوف لمكان عالٍ.
وكادت ريم عبدالله تبكي عندما علمت أنها في خطر، ورفضت القفز من الكابينة، قبل أن يتحرك رامز جلال ومن معه لإسقاطها في حمام السباحة.
وعقب خروجها ورامز جلال، قام الأخير بالكشف عن وجهه، بينما اندهشت ريم عبدالله من وقوعها ضحية في المقلب، وبدت غير مصدقة ما حدث.
بكاء وانهيار ريم عبد الله في كبسولة رامز عقله طار#رامز_عقله_طار #هيئه_الترفيه #MBCMASR
تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/DbwauhDMJ0@GEA_SA @ramezgalal @ReemAbdullah pic.twitter.com/qJTxOQ0AWA
— MBC مصر (@mbcmasr) April 27, 2021
ويدور مقلب رامز جلال الجديد في إحدى مدن الملاهي الجديدة بمدينة الرياض في السعودية، حيث يستقبل النجوم الفنان السعودي حسن عسيري، لإيهامهم أنه يقوم بتصوير برنامج معهم كدعاية للسياحة السعودية، ثم يسقطون في فخ رامز جلال.