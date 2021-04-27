تامر عاشور يدافع عن نفسه بعد انتقادات مداعبته مريضة السرطان‎

طرح الفنان تامر عاشور منذ يومين فيديو كليب بعنوان ”نعيش مع بعض“ لصالح إحدى المستشفيات الخيرية، على قناته الرسمية عبر موقع ”يوتيوب“.

ونشر تامر صورة من كواليس الفيديو كليب برفقة طفلة مريضة بالسرطان، على حسابه الشخصي عبر موقع ”فيس بوك“، وظهر ”عاشور“ في الصورة وهو جالس أمام الطفلة ويعطيها ”برتقالة“، معلقا :“خودي دي لا انا صايم يا فاطرة بحبك“.

وتعرض ”تامر“، لهجوم شرس من الجمهور بعد هذا التعليق، حيث انتقده أحد المتابعين قائلاً له إن ما فعله لم يكن دعابة مع شخص مريض وإن ما كتبه تعليقاً على الصورة مرفوض تماماً لأن المرض له احترامه.

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وأضاف المتابع، أن تامر لم يفكر في حالة الطفلة المريضة إذا رأت هذا التعليق على صورتها وأنها من الممكن أن تتعرض لحالة نفسية سيئة، من التعليقات التي وصفها بأنه يصعب على اللسان وصفها.

وهاجم متابع آخر تامر عاشور، متسائلا عن سبب السخرية من مرض طفلة غير قادرة على الصوم لظروفها المرضية قائلاً :“انا سمعت علي المنان اللي بيمن الناس باللي بيدهولهم لكن أول مره أسمع عن البيستهزء من مرض وضعف حد عشان بيديله حاجة أو المفروض بيعمل خير“.

وواصل بقوله: ”حلوة أوي الإنسانية اللي بتغنوا بيها دي ومش بتعملوا بيها فور شو يعني وخلاص وال comments بجد أيه ده، هي وصلت لكدا بقينا حتي بنستهزء بمرض الناس بكل سخرية وبجاحة انا بجد مصدومة واللي بيضحكوا دول مش عارفة استوعب إحنا وصلنا لمرحلة من الانحطاط الأخلاقي والنقص والهمجية لا يستوعبها عقل“.

ورد عاشور على منتقديه للدفاع عن نفسه بعد هذا الهجوم، قائلا إنه ظل طوال مشوار حياته لم يسخر من أي شخص، ومن فهموا أنه يسخر من مريضة هم ذوو نفوس ضعيفة ومرضى، ولا يستطيعون التفرقة بين المريض والشخص العادي.

https://www.facebook.com/photo?fbid=313784993449208&set=a.292363648924676

وتابع: ”لو نزلت صورتي مع أي طفل وقولتله بأي طريقة متشربش مياه قدامي يا فاطر أو خد دي يا فاطر أنا صايم لم يتكلم أحد لأنه طفل طبيعي“، مؤكداً أن الإنسان أصبح لا يهتم بنفسية المريض بسبب معاملته بطريقة مختلفة عن غيره وهو يشعر بأي اختلاف في التعامل.

وأشار عاشور إلى أن المرض الحقيقي هو أن اعتقاد الجمهور ”معايرة“ الطفلة، لأنه لم يلتفت لجمالها وضحكتها وبهجة الصورة، ووجه حديثه لمن يحسبون على الفن بأنهم انتظروا له غلطة ليهاجموه، معقباً: ”العمر بيجري حاولوا تعملوا حاجة لنفسكم أولى.. البنت اللي في الصورة فضلت في حضني طول تصوير الإعلان وبحبها جداً، ومتفقين أنا وهي على حاجات كتير هنعملها“.

وكان آخر أعمال تامر عاشور غناء تتر مسلسل ”ولاد ناس“، الذي يعرض في رمضان 2021، من كلمات دعاء عبدالوهاب، وألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور