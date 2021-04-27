زوجة أحمد الفيشاوي تسخر من محمد رمضان بعد مقطع مصمم الأزياء

سخرت نادية الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي من الفنان محمد رمضان، بعد تصريحات مصمم أزياء المشاهير أشرف فجلة بأن الأخير لم يسدد ثمن الملابس التي فصلها له منذ أكثر من عامين.

وقالت نادية، عبر منشور لها في صفحتها الرسمية على موقع ”فيسبوك ”، والذي حذفته بعدها بقليل: ”ما تدفع يا نجم تمن الهدوم اللي خدتها.. وخليت مدير اعمالك ميردش على الراجل الترزي سنتين ولما جه عندك عاملوه بطريقه بایخه.. کنت ادفع احسن من الفضيحه دي“.

وأضافت :“ ادفع تمن ال ٤ سديري وال 3 بدل.. والا هو كل شويه فالح بس تقولنا وغنيتهالنا كمان ان كل هدومك فيرساتشي فيرساتشي وانت بتقلدهم ومخيط نص هدومك عند الترزيه وفاكرنا عبط ومنعرفش الاصلي من المضروب وملناش دعوه… لكن متقرفناش كل شويه تجيبلك هدمتين او حد يدهوملك هديه من اللي طال عمره على شويه من الترزي وتطلع علينا عره برضه.. versace نفسه مش کل هدوموا فيرساتشي يا خايب.. دي دوناتيلا فيرساتشي نفسها مش كل هدومها فيرساتشي.. من فضلك يا نجم البس في صمت وادفع اللي عليك.. ورجاء اخير ياريت تنطق کلمه Versace صح“.

وتابعت:“يا نجم مش عيب ابدا ان الانسان يكون غني ومعاه فلوس ومبسوط بيها طالما هو شقي وتعب فيها بس العيب عليك دلوقت.. مفيش دلوقت في العالم كله وبتكلم عن الناس اللي معاها فلوس حد ماشي زيك كده‼ جاهل جاحد اهوج.. الناس الفنانين والرياضيين ونجوم المجتمع بيكون عندهم big team عشان يهيئ حياتك وتعرف بتعمل ايه بفلوسك.. ومفيش حد دلوقت غير وهو عنده life coach بيعلمك ويعرفك تطلع تقول ايه وازاي وامتي ودي مش عيب ابدا“.

واختتمت حديثها قائلة: ”الحاجات دي اتعملت مخصوص للناس اللي زيك الي هما في مستوى عقلي واجتماعي ضعيف او ناس اغنيه جدا ولازم team يدير الفلوس دي ومعاها حد يعرفك بتعمل ايه.. طبعا ده غير خلفيتك الفقيره اجتماعيا ودنو نفسك وضعفها وكرهك ل نفسك قبل الناس وانك قليل التعليم وده مش ذنبنا.. بجد انت محتاج علاج ومحتاج تاخد خبطه في راسك تنسيك انك كنت سبب في قتل وموت انسان وعيلته عشان معتقدش ان فيه انسان يقدر يعيش بذنب زي ده وتبعاته“.

وكان مصمم أزياء المشاهير أشرف فجلة قد صرح بأنه في بداية تعاونه مع الفنان المصري محمد رمضان قبل عامين صمم له بالطو كهدية، ثم صمم له 3 بدل و4 صديري ولم يحصل على مستحقاته المالية حتى الآن.

وأوضح أنه حاول التواصل مع مدير أعماله أكثر من مرة، ولكنه كان يرفض الرد على رسائله أو مكالماته، مشيرًا إلى أن رمضان ارتدى بعض تصميماته في كليب أغنية ”مافيا“ وأخرى في أول حفل له بالساحل الشمالي، ولكن لم يحصل على ثمنها حتى الآن.

واختتم مصمم الأزياء، الذي تعامل مع عدد من نجوم مشاهير الفن، أبرزهم الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، حديثه قائلا إنه محتفظ بكل الصور الخاصة بأعماله مع الفنان محمد رمضان، فضلا عن الرسائل التي بعثها إلى مدير أعماله والتي قوبلت بالرفض.

https://www.facebook.com/redcarpeet21/videos/vb.136700709733606/367856381212939/?type=3&theater