وفاة الإعلامية المصرية فوزية العباسي

توفيت الإعلامية المصرية فوزية العباسي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 80 عامًا.

ونعت الصحفية المصرية دعاء فاروق، الراحلة، قائلة: ”إنا لله و إنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى الإعلامية القديرة، فوزية العباسي، اللهم اعفُ عنها و اغفر لها و ثبتها عند السؤال و وسع مدخلها و يسر حسابها و يمّن كتابها و أبدلها دارًا خيرًا من دارها و أهلًا خيرًا من أهلها و أدخلها الجنة بلا حساب و لا سابقة عذاب و أجعلها في منازل الصديقين يا رب يا كريم“.

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ولدت العباسي في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1940 بالعاصمة المصرية، وتخرجت العباسي من كلية الأداب قسم اللغة الإنكليزية جامعة القاهرة.

وفوزية العباسي من جيل رواد التلفزيون المصري، حيث قدمت العديد من البرامج التلفزيونية منذ بداية الإرسال عام 1960 من أبرزها ”عشرين سؤال“، و“للكبار فقط“، و“عالم الأدب ”.

غادرت العباسي موطنها قاصدة دولة الإمارات العربية المتحدة وقدمت هناك العديد من البرامج التلفزيونية الناجحة، ثم عادت إلى بيتها التلفزيون المصري عام 1986 ببرنامجين جديدين هما ”حروف وأرقام“، و“كلمة في سهرة“، ثم قدمت بعد ذلك برنامج ”أحوال وأمثال“، و“سيداتي سادتي“.