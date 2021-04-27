إصابة الفنانة روجينا أثناء تصوير مسلسل "بنت السلطان" (صورة)

نقلت الفنانة المصرية روجينا، إلى المستشفى؛ بعد تعرضها للإصابة في كواليس تصوير مسلسلها ”بنت السلطان“، الذي يتم عرضه في دراما رمضان.

وفي أول ظهور لها بعد تعرضها للإصابة بدت روجينا بوجه ”متورم“، بحسب صورة كشف عنها الفنان المصري الكوميدي حسن أبو الروس، المشارك معها في المسلسل، وذلك عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“.

وروى حسن أبو الروس، كواليس إصابة روجينا، قائلا إنها وأثناء تصوير مسلسلها تعرضت لجرح عميق في وجهها، وعند نقلها للمستشفى تقرر إجراء 7 غرز تجميلية لوجهها، موضحا أنها غادرت المستشفى واستكملت التصوير رغم الإصابة.

وكتب حسن أبو الروس: ”خبر عاجل إصابة الفنانة العظيمة القديرة روجينا بجرح عميق في وجهها الجميل أثناء تصويرها مسلسل بنت السلطان، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى وتم إجراء 7 غرز تجميلية“.

وقال حسن أبو الروس: ”الغريب وغير المتوقع أنها بعد العملية استكملت التصوير بكل براعه وجدية ووجهها ينزف في المشهد والحقيقة، وهذا كان درسا لي أنا شخصيا في التضحية والإخلاص في العمل“.

وتنافس روجينا في ماراثون دراما رمضان 2021 من خلال مسلسل ”بنت السلطان“، ويشاركها البطولة: باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وغيرهم، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.