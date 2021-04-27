أحمد مجدي يرد على تشبيهه بـ"المحقق كونان" في مسلسل "قصر النيل" (فيديو)‎

رد الفنان المصري أحمد مجدي، على ما راج بين رواد التواصل الاجتماعي مؤخرا، بشأن تشبيهه بـ“المحقق كونان“، في مسلسل ”قصر النيل“، الذي يعرض في دراما رمضان 2021.

وقال أحمد مجدي، في تصريحات تلفزيونية من خلال برنامج ”تفاعلكم“، الذي تقدمه الإعلامية السعودية سارة دندراوي، عبر شاشة ”العربية“، إن هذا التشبيه لم يزعجه نهائيا، بل على العكس أراد أن يشارك ذات التعليق عبر حساباته في مواقع التواصل، مثل الجمهور، لكنه خجل من ذلك وتراجع عنه، موضحا أنه يحب هذا الكرتون منذ صغره وأسعده هذا التشبيه.

ومن الجدير بالذكر، أن شخصية المحقق كونان هي عبارة عن سلسلة كتب مصورة، وهي سلسلة مانغا للكاتب غوشو أوياما، وتم تحويلها إلى مسلسل أنمي وحلقات أوفا وأفلام أنمي وألعاب فيديو ووسائط أخرى يابانية.

وتابع أحمد مجدي، أن مؤلف المسلسل محمد سليمان عبدالمالك، خلق لعبة طريفة في العمل، من خلال شخصيتين مصريتين تشبهان أرسين لوبين وشرلوك هولمز، وهي لعبة مسلية جدا.

وردا على الانتقادات التي طالته بسبب حدة شخصيته التي يجسدها في المسلسل، من خلال خالد نوح وهو المحقق الجاد الذي يبحث عن الحقيقة والمجرم، قال إنه يحترم جميع وجهات النظر.

وبين أحمد مجدي، أن طريقة أدائه التي شاهدها الجمهور مقصودة للتعبير عن مدى الجدية التي تعد صفة أساسية في الشخصية التي يكون عليها أي محقق، مشددا على أن الحلقات المقبلة ستكشف عن وجه آخر للشخصية التي يجسدها.