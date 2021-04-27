كيف يقيم النقاد دراما رمضان في تونس؟ (فيديو إرم) ‎

تطرح الأعمال الدرامية المعروضة على القنوات التلفزيونية التونسية، مشكلة المضمون وطريقة المعالجة للقضايا المطروحة فيها، ومدى ملاءمتها لطبيعة شهر رمضان.

ويعتبر متابعون لهذه الأعمال، أنّ هناك مشاهد لا تتماشى مع خصوصية شهر رمضان، وسط اختلاف في تقييمها، بين من يعتبرها سقطة أخلاقية ومن يرى فيها تعبيرا بحريّة.

ورأى السيناريست محمد عزيز هوام، أنّ كل موضوع يُطرح في الدراما مرتبط بحدود يجب أن يضبطها الفنان حتى لا تكون نوعا من الرقابة، معتبرا أنّ هناك حدّا فاصلا بين الحرية وبين خدش حياء المُشاهد.

وانتقد الممثل توفيق البحري بعض مضامين الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان، معتبرا أنّ مسلسل ”أولاد الغول“ الذي لا يختلف كثيرا عن مسلسل ”أولاد مفيدة“ (الذي عرض سابقا وأثار كثيرا من الجدل)، وكذلك مسلسل ”الفوندو“، كلها تتضمن مشاهد ولغة لا تتلاءم مع ما ألفته العائلات التونسية، وهناك مشاهد مسقطة ولا تضيف شيئا للعمل من الناحية الفنية.

ورأى البحري أنّ ”التلفزيون هو الذي يدخل البيوت خلافا للسينما التي يختار المشاهد أن يذهب إليها بنفسه، ومن ثمة فإنّ هناك فرقا بين العمل الموجه للسينما والعمل الموجه للتلفزيون“.

وفي المقابل، اعتبر الكاتب والناقد السينمائي خميس الخياطي، أنّ الحديث عن مشاهد تتنافى وخصوصية رمضان، هو من باب النفاق، وأنّه لا اعتراض على مثل تلك المضامين، وذهب إلى القول إن تونس معروفة منذ قرون بأنّها ”عاصمة الكلام الفاحش“، وفق تعبيره.

وفي تقييمه للأعمال المعروضة خلال رمضان قال الخياطي، إنه أعجب بمسلسل ”كان يا ما كانش“ للمخرج عبدالحميد بوشناق، معتبرا أن فيه سعة خيال وطرحا عميقا، إضافة إلى مسلسل ”حرقة“، الذي قال ”إنّ به صيغة سينمائية، وكأنّ المخرج بصدد تصوير فيلم سينمائي وليس مسلسلا“، وفق قوله.

ولا تخلو الأعمال الدرامية الرمضانية من إعادات لأعمال قديمة فسّرها متابعون بأنها تمثل نوعا من الحنين إلى الماضي، وقال محمد عزيز هوام ”إنّ سبب نجاح هذه الأعمال أن نصوصها بسيطة وتشبه المعيش التونسي، خلافا للأعمال المعاصرة التي تسعى إلى أن تطرح مشاكل إنسانية إضافة إلى الحنين الذي يشدنا إلى تلك الفترة التي كبرنا فيها، ولنا فيها ذكريات“، بحسب قوله.

وأشار الممثل توفيق البحري إلى سلسلة ”شوفلي حل“، التي تم إنتاجها بين سنتي 2005 و2009، وتضمنت 135 حلقة، وقال إنه يتم إعادتها إلى اليوم ولا تزال تحظى بمتابعة كبيرة، وقد تربت أجيال وأجيال منذ ذلك الحين.