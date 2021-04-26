إصابة الإعلامية الكويتية أبرار علي المفيدي بفيروس كورونا

أعلنت الممثلة والإعلامية الكويتية أبرار علي المفيدي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت أبرار صورة لها عبر خاصية ”ستوري“ على صفحتها بـ“إنستغرام“، أكدت خلالها إصابتها بكورونا، موضحة أنها متواجدة حاليًا في الحجر الصحي، مطالبة متابعيها بالدعاء لها.

وحرصت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على توجيه رسالة دعم إلى أبرار، ابنة زوجها الفنان الراحل علي المفيدي، داعية الله أن يشفيها من هذا الفيروس.

ونشرت العيدان صورة لأبرار عبر صفحتها على ”إنستغرام“، وعلقت عليها قائلة: ”ألف سلامة ل ابرار ابنة علي المفيدي بعد إصابتها بفيروس كورونا الله يشفيكي ويعافيكي و تقومين بالسلامه يا رب“.

جدير بالذكر، أن أبرار هي ابنة الفنان والمخرج الكويتي الراحل علي المفيدي، وشاركت في عدد من الأعمال الخليجية أبرزها مسلسل ”على الدنيا السلام“ عندما كانت طفلة، و“سواها البخت“، ”حلال أبويا“، ”السدرة“، ”روس القرعان“.