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فاطمة الطباخ تكشف عن مهمة غريبة كانت تؤديها في موقع تصوير "بيت الذل" (فيديو)
تاريخ النشر: 26 أبريل 2021 23:17 GMT
تاريخ التحديث: 26 أبريل 2021 23:30 GMT

فاطمة الطباخ تكشف عن مهمة غريبة كانت تؤديها في موقع تصوير "بيت الذل" (فيديو)

كشفت الفنانة الكويتية فاطمة الطباخ عن مهمة غريبة كانت تؤديها قبل تصوير دورها في مسلسل "بيت الذل"، موضحة أنها كانت في بعض الأحيان تنظف الحمام الخاص باللوكيشن،

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المصدر: شيرين الجمال- إرم نيوز

كشفت الفنانة الكويتية فاطمة الطباخ عن مهمة غريبة كانت تؤديها قبل تصوير دورها في مسلسل ”بيت الذل“، موضحة أنها كانت في بعض الأحيان تنظف الحمام الخاص باللوكيشن، لكي تعيش حالة الشخصية التي تلعب دورها.

وقالت الطباخ في تصريحات تلفزيونية :“أنا كنت كل ما أطلع حلوة أطلب من الماكييرة تجاكرني بعد.. أنا فنانة مسرح ولما أدش الشخصية ما يهمني شيء“.

وتابعت :“يهمني أن أكون في الحالة نفسها.. وكنت كل ما أحس أنه في شيء قاعد يلهيني كنت أسوي أشياء غريبة عشان ادش في الشخصية وخاصة دور“نجيبة“ اللي لازم تكون في حالة متدنية وايد من عدم الثقة في النفس“.

وأوضحت :“أول ما كنت أحس أنه الايجو عالي عندي شوي.. كنت أروح أغسل حمام اللوكيشن أو أروح أسوي أي شيء تاني متدني مو متعودة عليه عشان أقدر أدخل في الشخصية بالشكل المطلوب ”.

يذكر أن مسلسل ”بيت الذل“ يناقش موضوعات اجتماعية وإنسانية عديدة وخاصة المشكلات الأسرية والتي تحدث بين أفراد العائلة الواحدة الذين يعيشون في بيت عائلي كبير يضم أكثر من أسرة وما يدور داخل هذا البيت من العديد من الصراعات والخلافات والمشكلات وما تأثير كل هذه الخلافات على أفراد العائلة والأسرة.

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