أسرة مسلسل "موسى" ترد على اتهامها بالإساءة لإسماعيل ياسين

نفت أسرة المسلسل المصري ”موسى“، في بيان، أن يكون هناك أي تعمد من أسرة العمل للإساءة لرموز الفن المصري، خاصة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، وذلك بعد عرض مشهد جاءت عليه ردود أفعال من المشاهدين ورواد السوشيال ميديا بأن المسلسل تعمد الإساءة للفنان الراحل.

وأصدرت أسرة المسلسل بيانا صحفيا، الإثنين، ردت من خلاله على حالة الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشهد ظهور الفنان الراحل إسماعيل ياسين في الحلقة الثانية عشرة من المسلسل، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان.

وأكدت أسرة المسلسل في بيانها أن تعاقب المشاهد في الحلقات القادمة سيوضح الهدف من هذا المشهد وسياق المسلسل.

وأشارت إلى أن كل العاملين في المسلسل تضامنوا مع البيان، مؤكدين أنهم جميعا يحترمون كل القامات الفنية المصرية التي قدمت أو ما زالت تقدم فنا وإبداعا يحترمه الجميع.

يأتي ذلك في أعقاب إصدار نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الدكتور أشرف زكي بيانا تؤكد فيه تلقيها شكوى من أسرة الفنان الراحل إسماعيل ياسين، بشأن تضررها من تقديم شخصيته بطريقة غير لائقة في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل ”موسى“.

وفي ضوء ذلك، قام مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية على الفور بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لفحص هذه الشكوى، لرفع تقرير عاجل ليتسنى لمجلس إدارة النقابة اتخاذ قراره بشأنها.

وأكدت نقابة المهن التمثيلية أن المساس برموز مصر الفنية هو عمل مرفوض شكلا وموضوعا؛ لأنه بمثابة تشويه للريادة المصرية في تاريخ الفنون، كما يعد تشويها للشخصية المصرية التي شكل الإبداع الفني جانبا هاما من سماتها وخصوصيتها منذ فجر التاريخ.