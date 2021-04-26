انهيار ريهام عبدالغفور بعد تورطها بجريمة قتل في "5 نجوم" (فيديو)

انهارت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، بعد تورطها في جريمة قتل في البرنامج الكوميدي ”5 نجوم“، الذي يُعرض على شاشة ”MBCمصر“ خلال أيام شهر رمضان الكريم.

البداية كانت مع استدراج ريهام عبدالغفور لتمثيل مشهد ”أكشن“ باستخدام سيارة سباق مع غادة عادل إحدى بطلات البرنامج، وأوهموا ريهام بأن تصدم أحد الأبواب بقوة وكان خلفه براميل وأحد الأشخاص لتمثيل المقلب.

ضيفة شرف وهتعمل مشهد أكشن! ضحية انهاردة في خمس نجوم الفنانة ريهام عبد الغفور#خمس_نجوم #رمضان_يجمعنا #MBCMASR

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وظهرت ريهام متحمسة وقامت بتحطيم الباب وصدم البراميل، إلا أن الشخص الموجود خلفها مثل أنه توفي وسقط على الأرض دون حراك، ما أدى إلى انهيار عبدالغفور، التي استمرت بالصراخ، وهي تردد ”مش قصدي والله، مشفتش حاجة، أنتم قلتوا أعمل كده“.

وكان أحد المشاركين يمثل دور شقيق الضحية المفترضة في البرنامج، حيثُ بقي يقول ”حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ريهام قتلتِ أخويا“، وأصيبت ريهام عبدالغفور بالصدمة فأخذتها غادة وهربا من الموقع فلاحقها شقيق القتيل وقام بتحطيم زجاج السيارة، التي ركبتها بعصا.

وصعد شقيق القتيل فوق السيارة ودب الرعب في ريهام، التي ظلت تصرخ داخل السيارة ولا تدري ماذا تفعل فخرجت وهربت من السيارة وظلت تجري وتسأل ”أين ذهب غادة؟“.

إحنا جايين نشتغل ولا جايين نموت! ريهام عبد الغفور مرعوبة وبتحاول تهرب#خمس_نجوم #رمضان_يجمعنا #MBCMASR تابع جميع الحلقات على Shahid VIP واشترك الآنhttps://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/piE1SiCZG5 — MBC مصر (@mbcmasr) April 26, 2021

واضطرت غادة عادل إلى أن تكشف المقلب لتطمئن ريهام، التي قالت ”حرام عليكِ أنا نبضي تسارع بطريقة كبيرة“، وختم البرنامج باعتذار ممثل البرنامج لريهام بسبب ما سببه لها من رعب.

يذكر أن برنامج ”خمس نجوم“، يجمع لأول مرة غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي، ويقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي وفيه يتعرض الضيف للكثير من المواقف المُثيرة والمُفاجآت غير المتوقعة.

وسقط في المقلب عدد من النجوم أبرزهم صابر الرباعي، وهيفاء وهبي، ونيكول سابا، وميدو، وجومانا مراد، ونوال الزغبي، وغيرهم.