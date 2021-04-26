رابعة الزيات تكشف التطورات الصحية لزوجها الإعلامي اللبناني زاهي وهبي‎

كشفت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات عن تطورات الحالة الصحية لزوجها الإعلامي زاهي وهبي، موضحة أن حالته في تحسن مستمر، مؤكدة أنه لا صحة للشائعات التي تروج إلى ما هو عكس ذلك.

ووجهت رسالة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، قائلة :“صاحب الشائعة هو أيضاً مريض.. ومرةً جديدة لا تصدقوه“.

وتابعت :“زاهي في وضع أفضل ويتجاوب مع العلاج وبدعائكم ومعونة الله سنمر من هذه الأزمة“.

وسبق أن نفت الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات شائعة وفاة زوجها الإعلامي والشاعر زاهي وهبي بفيروس كورونا، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

صاحب الشائعة هو ايضاً مريض

ومرةً جديدة لا تصدقوه

زاهي في وضع افضل ويتجاوب مع العلاج

وبدعائكم ومعونة الله سنمر من هذه الازمة #زاهي_وهبي#ارحمونا_من_الشائعات — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) April 26, 2021

وغردت الزيات على حسابها في تويتر، قائلة: ”زاهي بخير لا تصدقوا الإشاعات“.

وفي وقت سابق، أكدت الزيات أن زوجها يتواجد في المستشفى لتلقي العلاج من مضاعفات فيروس كورونا، إذ يعاني من نقص الأكسجين.

وفي الـ17 من الشهر الجاري، طلب الإعلامي اللبناني زاهي وهبي من أصدقائه قبول اعتذاره عن تقصيره في التواصل معهم والرد على تعليقاتهم في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال: ”تجربة مؤلمة، قاسية وصعبة والحمدلله أنها شارفت على نهايتها، أتمنى ألّا تصيب أي إنسان، وليحفظكم الله جميعا“.