هجوم عنيف على الفنانة شيماء سيف واتهامها بترويج "البيدوفيليا" (فيديو)

تعرضت الفنانة المصرية شيماء سيف لهجوم عنيف عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لها من أحد المسلسلات أظهرها وهي تقبل طفلا بطريقة جريئة، لتشعل غضب متابعيها الذين دشنوا هاشتاغ شيماء سيف تروج للبيدوفيليا، مطالبين مجلس حقوق الطفل بالتحقيق في الواقعة.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي انتشر بشكل كبير بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، شيماء سيف وهي تصور مشهدا تحت عنوان ”العشق المقرف“، حيث ظهرت وهي ترتدي قميصا بلون أحمر وبجانبها طفل يبلغ من العمر 8 سنوات وأمامها زجاجة كحول، وهي تقبله بشكل جريء ومستفز.

وأعرب الجمهور عن استيائه من المشهد، وانهالت التعليقات على موقع ”تويتر“، حيثُ قال متابع: ”خلصنا من ترويج الشذوذ جاء وقت ترويج البيدوفيليا ونفسهم الأشخاص اللي يدعمون الشذوذ بيصيرون هم يدعمون البيدوفيليا“.

وأضاف آخر: ”‏‎شيماء سيف تروج للبيدوفيليا حرفياً.. الفن في الوطن العربي في هبوط مستمر لدرجة وصل للابدوليفليا وكنها شيء طبيعي“.

#شيماء_سيف_تروج_للبيدوفيليا

حرفياً الفن في الوطن العربي في هبوط مستمر لدرجه وصل للابدوليفليا وكنها شي طبيعي pic.twitter.com/2ciGR7a6x1 — 𝑴𝑨𝑻𝑹𝑨 (@uooii11) April 26, 2021

وعلق آخر: ”‏الفن العربي ما زال في انحدار بس قاعدين يروجون للبيدو وللجرائم وكأنها شيء عادي شوفو كيف الطفل مقرف منها وهم مستمرين شيماء سيف تروج للبيدوفيليا“.

الفن العربي مزال في انحدار بس قاعدين يروجون للبيدو وللجرا//ئم وكانها شيء عادي شوفو كيف الطفل مىٓقر/ف منها وهم مستمرين#شيماء_سيف_تروج_للبيدوفيليا

pic.twitter.com/yYwN0tj1vY — gigi⁩⁩♀️ (@pl2p2) April 26, 2021

وأضاف متابع آخر: ”‏‎شيماء سيف تروج للبيدوفيليا!! معقوله ما في حد صاحي منهم قال لا معقولة لا مخرج ولا كاتب ولا ممثل ولا منتج؟، ليش دائمًا الإعلام العربي يطلع هالأشياء بس خايف يطلع بوسة شفايف من زوجين خايف يطلع حضن بس طراق وعنف وألفاظ وإساءة وعنصرية والحين بيدوفيليا!“.

#شيماء_سيف_تروج_للبيدوفيليا !! معقوله مافي حد صاحي منهم قال لا معقوله لا مخرج ولا كاتب ولا ممثل ولا منتج ؟ ليش دائمًا الاعلام العربي يطلع هالاشياء بس خايف يطلع بوسه شفايف من زوجين خايف يطلع حضن بس طراق وعنف والفاظ واساءه وعنصريه والحين بيدوفيليا!

pic.twitter.com/lfk3EGGz6j — ♡ نــبــتـــه المليارديره ♡ (@l118r) April 26, 2021

وقال آخر: ”‏وش هالقرف اللي شفته يناس هذي نهاية اللي يتزوج وهو غير مؤهل للتربية والممثلة ياليت تتحاسب لأن هذا دور تمثلين فيه كيف رضيتي أصلاً؟ هل انتي بكامل قواك العقلية تروجين للبيدوفيليا؟ مسلسلات العرب أسوأ مسلسلات ويسبون نتفلكس بعد“.