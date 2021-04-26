الفنانة الكويتية شجون الهاجري تتحدث عن مرحلة إصابتها بالاكتئاب (فيديو)

كشفت الفنانة الكويتية شجون الهاجري عن مرحلة من حياتها تعرضت خلالها للإصابة بالاكتئاب الذي استمر لمدة ثلاثة أعوام وتلقيها العلاج النفسي خارج الكويت، نتيجة الإحباط الذي أصابها آنذاك بسبب ”شهرتها المبكرة كونها بدأت العمل الفني بعمر الطفولة“.

وتحدثت الفنانة الهاجري عن هذه السنوات ولجوئها إلى الطبيب عقب استشارة بعض أصدقائها المقربين، والتحسن الذي أصابها عقب تلقيها العلاج من طبيبها وتقبل نفسها بجميع الحالات وفق نصيحة وعلاج الطبيب.

وقالت الفنانة الشابة إنها كانت تخشى مواجهة الآخرين بمشكلتها خوفاً من أن تتزعزع مكانتها لديهم، إلا أنها وجدت علاجاً لمشكلتها لدى الطبيب النفسي الذي طالبها بتقبل نفسها ومواجهة خوفها ومصارحة الآخرين والاعتذار من الأشخاص الذي أخطأت بحقهم.

وذكرت الهاجري في حديثها للإعلامي حمد قلم في برنامج ”مع حمد قصص“ أن هذه الخطوة رتبت حياتها وحولتها من شابة كتومة مؤذية لنفسها والآخرين إلى شابة قادرة على المواجهة والحديث عن أي مشكلة تواجهها.

وأشار الإعلامي حمد بحديثه مع شجون إلى محافظتها على جميع تفاصيل شخصيتها من عمر المراهقة دون تغيير، وهو ما أكدته بنفسها مبينةً أنها من غير الممكن أن تحدث نقلة أخرى بشخصيتها وبأنها لا ترى نفسها ثلاثينية إنما فتاة في بداية العشرين وهي المرحلة التي تحبها من حياتها.

حمد قلم: اللي تغير في شوجي ولا شي من المراهقة .. شجون: ما أشوف نفسي ثلاثينية؟!#مع_حمد_قصص#قناة_atv@7amadQalam pic.twitter.com/4NmBYu0ylK — atv Kuwait 🇰🇼 (@atvkw) April 26, 2021

وعبَرت الفنانة شجون عن حبها الشديد للفنانة سعاد عبد الله التي شاركتها بالعديد من الأعمال منها ”ساق البامبو“، قائلةً ”إنها الوحيدة التي تستحق مناداتها بالأم بعد أمها“.

شجون الهاجري عن الفنانة سعاد عبدالله: بعد أمي هي الوحيدة اللي تستاهل اناديها يمه #مع_حمد_قصص#قناة_atv@7amadQalam pic.twitter.com/rkClOVpXBo — atv Kuwait 🇰🇼 (@atvkw) April 26, 2021

وأشارت شجون إلى وضعها المادي، مبينةً أنها كانت غير مهتمة بجمع المال أو القيام بمشاريع وأنها كانت من المبذرين بالرغم من نصائح المقربين منها للاستفادة من هذه الأموال إلا أنها لم تدرك أهمية ذلك إلا قبل وقت قصير وتحديداً مع أزمة كورونا.

وختمت شجون حديثها بإعلانها مسامحة أي شخص أخطأ بحقها وطلبت السماح من أي شخص أساءت إليه، مشيرةً إلى أنها على قناعة أنه من المستحيل أن يخطئ شخص بحقها دون أن تكون هي من أساءت إليه.

وشجون فنانة كويتية بدأت العمل الفني منذ سنوات الطفولة من خلال تقديم البرامج ثم التمثيل، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية منها ”زوارة الخميس“، ”مجموعة إنسان“، ”اليوم الأسود“، ”سامحني خطيت“، ”أنا عندي نص“.

وكانت الفنانة الكويتية شجون قد أعلنت منذ عدة سنوات أنها لقيطة ولا تعرف أبويها، وأنها عاشت بدور رعاية، واحتضنتها عائلة كويتية وعاشت معها وعرفت الحقيقة بعدما وصلت إلى سن 13 عامًا.