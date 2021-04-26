تركي آل الشيخ يصف جورج وسوف بـ"الأسطورة".. والأخير يعلق

وصف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، الفنان السوري جورج وسوف بـ“الأسطورة“، ورد الأخير عليه مؤكدًا أن هذا الوصف نيشان على صدره.

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه بموقع ”تويتر“، مقطع فيديو لجورج وسوف أثناء إحيائه إحدى الحفلات في المملكة العربية السعودية، وعلق عليه قائلًا: ”هكذا يكون دخول الأسطورة إلى المسرح“.

هيدا الlegend بحبك من قلبو واي كلمة منك نيشان https://t.co/bGD19VqBx1 — Georges Wassouf (@wassouf) April 26, 2021

ورد ”وسوف“ على إشادة رئيس هيئة الترفيه في السعودية بإعادة نشر تغريدة ”آل الشيخ“، وعلق قائلًا: ”هذا الأسطورة يحبك من قلبه كثيرًا.. وأي كلمة منك نيشان“.

وانهالت التعليقات على الفيديو من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بصوت الفنان السوري وبالفن الذي يقدمه، فيما عبّر آخرون عن اشتياقهم لسماع أغانٍ جديدة بصوته.

يذكر أن آخر أعمال جورج وسوف أغنية ”صاحي الليل“ التي طرحها نهاية العام الماضي عبر قناته الرسمية على ”يوتيوب“، وهي من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لسليمان دميان، ومن إخراج ردولف جبر.